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Вовремя обернулся: посмотрите, как британец убежал от летящей прямо на него Audi
Источник материала: Tut.by
Опасное ДТП в британском Бирмингеме едва не закончилось трагически: водитель Audi пошел на обгон грузовика, но столкнулся с ним. Автомобиль перевернулся и на большой скорости покатился на тротуар, по которому в это время шел пешеход. Ему удалось увернуться в последний момент: посмотрите, как это выглядело.
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Опасное ДТП в британском Бирмингеме едва не закончилось трагически.
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