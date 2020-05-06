Вовремя обернулся: посмотрите, как британец убежал от летящей прямо на него Audi

Источник материала: Tut.by

Опасное ДТП в британском Бирмингеме едва не закончилось трагически: водитель Audi пошел на обгон грузовика, но столкнулся с ним. Автомобиль перевернулся и на большой скорости покатился на тротуар, по которому в это время шел пешеход. Ему удалось увернуться в последний момент: посмотрите, как это выглядело.