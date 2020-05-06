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Снизятся ли цены на бензин в ближайшее время?

06.05.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси уже четвертый раз подряд снизили цены на бензин и дизельное топливо. Это происходило на фоне падения мировых цен на нефть.

Будет ли и дальше «Белнефтехим» снижать розничные цены на моторное топливо в ближайшее время, если цены на нефть не восстановятся? И каких изменений можно ожидать в этом году в более дальней перспективе? Свое мнение на этот счет высказал в комментарии Myfin.by финансовый консультант Михаил Грачев.

– Цены на автомобильное топливо во всем мире, не только в Беларуси, в первую очередь зависят от цен на сырую нефть на торговых биржах. И белорусский рынок в этом случае не является исключением.

Есть небольшое отличие в том, что некоторые рынки, например, в США и в Европе, в этом плане более динамично реагируют на изменения мировой цены на сырую нефть. У нас же, благодаря действиям нашего регулятора – концерна «Белнефтехим», реакция внутреннего рынка немножко более замедленная. 

Здесь есть ряд внутренних причин, тем не менее зависимость тоже прослеживается и, например, в 2019 году, когда мировая цена на сырую нефть достаточно уверенно росла и достигла 50 долларов за бочку, параллельно этому у нас наблюдался рост цен на автомобильное топливо.

После того как в текущем году мировая цена на нефть резко упала, начала снижаться и цена автомобильного топлива на белорусских АЗС. Теперь в Беларуси, если считать по текущему курсу доллара, цена бензина составляет примерно 67-68 центов за литр 95-го бензина и столько же за дизельное топливо.

Будет ли продолжаться снижение в дальнейшем? Это не исключено, с учетом снижения стоимости нефти, которая в последние дни составляла около 25-27 долларов за баррель (нефть марки Brent). Ожидание того, что мировой спрос на нефть в ближайшее время начнет расти, вряд ли будет оправданным – в настоящих условиях это маловероятно.


Скорее всего, заметное повышение нефтяных котировок может начаться только осенью текущего года. Поэтому можно говорить, что и на внутреннем рынке Беларуси есть пока потенциал снижения розничных цен на автомобильное топливо. 

Можно предполагать, что постепенно, в том же традиционном темпе, в ближайшие месяцы может произойти снижение от уровня текущих розничных цен еще примерно на 5-6 копеек.

После последнего снижения с 3 мая, цена 1 литра бензина АИ-95-К5-Евро составляет 1,79 рубля.

До этого три раза розничные цены на моторное топливо снижались на 1 копейку в апрел
 
 
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В Беларуси уже четвертый раз подряд снизили цены на бензин и дизельное топливо. Это происходило на фоне падения мировых цен на нефть.
 
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