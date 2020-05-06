Нацбанк пояснил порядок кредитования банков для поддержки ликвидности

Источник материала: Вороновская газета





Национальный банк Беларуси пояснил порядок предоставления банкам кредитов в случае ухудшения ликвидности. Соответствующее письмо регулятор направил банкам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.

Для получения кредита банку нужно направить обращение в Нацбанк с обоснованием потребности в рефинансировании, включая информацию о текущем уровне ликвидности банка и прогнозе его изменения. Объем запрашиваемого кредита не должен существенно превышать 70% нормативного капитала или 25% рублевых пассивов банка.

Процентная ставка по кредитам будет устанавливаться в размере ставки рефинансирования Нацбанка. В случае изменения ставки рефинансирования до момента погашения кредита процентная ставка по кредиту также будет корректироваться.

При принятии решения о выдаче кредита будет учитываться текущий уровень ликвидности банка, объективность представленной информации о прогнозируемых оттоках, наличие у банка иных источников поддержания ликвидности, проведение работы по привлечению внешнего финансирования и другие аргументы банка.

Данные кредиты предоставляются в белорусских рублях на срок от 3 до 6 месяцев.

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