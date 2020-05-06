|
Нацбанк пояснил порядок кредитования банков для поддержки ликвидности
06.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Национальный банк Беларуси пояснил
Для получения кредита банку нужно направить обращение в Нацбанк с обоснованием потребности в рефинансировании, включая информацию о текущем уровне ликвидности банка и прогнозе его изменения. Объем запрашиваемого кредита не должен существенно превышать 70% нормативного капитала или 25% рублевых пассивов банка.
Процентная ставка по кредитам будет устанавливаться в размере ставки рефинансирования Нацбанка. В случае изменения ставки рефинансирования до момента погашения кредита процентная ставка по кредиту также будет корректироваться.
При принятии решения о выдаче кредита будет учитываться текущий уровень ликвидности банка, объективность представленной информации о прогнозируемых оттоках, наличие у банка иных источников поддержания ликвидности, проведение работы по привлечению внешнего финансирования и другие аргументы банка.
Данные кредиты предоставляются в белорусских рублях на срок от 3 до 6 месяцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк Беларуси пояснил порядок предоставления банкам кредитов в случае ухудшения ликвидности. Соответствующее письмо регулятор направил банкам,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)