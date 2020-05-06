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Беларусь хочет занять в России 10 млрд. рублей
Источник материала: Партизан
Как сообщили в Министерстве финансов РБ, 29 апреля текущего года была сформирована книги заявок на приобретение выпуска гособлигаций РБ серии 07 на 10 млрд. российских рублей на 5 лет.
Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 7 мая.
В Минфине подчеркнули, что несмотря на ряд неопределенностей, наблюдающихся на финансовых рынках в условиях пандемии, выпуск привлек широкий интерес: поступило более 40 заявок, а спрос только со стороны физических лиц составил 1,3 млрд. российских рублей.
Ставка купона была установлена равной 8,5% годовых, что оказалось ниже ставки купона аналогичных трехлетних облигаций, размещенных 7 августа 2019 года, равной 8,65% годовых.
Банками-организаторами эмиссии белорусских облигаций были Газпромбанк, Совкомбанк, Банк «Финансовая Корпорация Открытие», соорганизатором стал Евразийский банк развития.
Объем средств, которые в результате будут привлечены Минфином, сравнительно невелик. Он даже меньше текущих кредитов от правительства и банков РФ, объем которых за I квартал текущего года составил 222,7 млн. долларов.
За указанный период также было получено 12,8 млн. долларов от Экспортно-импортного банка Китая, 8 млн. долларов от МБРР и 4,2 млн. долларов от ЕБРР и СИБ.
Всего Минфин за квартал привлек за рубежом займы на 247,7 млн. долларов. Погасил же он свои долги на сумму примерно в 2 раза больше: на 504,9 млн. долларов.
Из них 221,6 млн. долларов было уплачено правительству РФ, 171,2 млн. долларов — банкам Китая, 88,3 млн. долларов — ЕФСР, 22 млн. долларов — МБРР, 1,3 млн. долларов — ЕБРР и СИБ и 0,5 млн. долларов — Товарно-кредитной корпорации США.
В результате внешний государственный долг РБ с начала года снизился на 0,5 млрд. долларов (с учетом курсовых разниц), то есть на 2,9%, и достиг 16,6 млрд. долларов.
В то же время, внутренний государственный долг увеличился на 1,7 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), то есть на 19,1%, и составил 10,4 млрд. рублей. Минфин за квартал разместил валютные облигации на внутреннем рынке на 160 млн. долларов, а погасил — на 157,4 млн. долларов и 69,1 млн. рублей.
В целом государственный долг РБ увеличился за январь — март текущего года на 8,9 млрд. рублей (19,9%) и достиг 53,7 млрд. рублей. Это рост объясняется ослаблением белорусского рубля.
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Как сообщили в Министерстве финансов РБ, 29 апреля текущего года была сформирована книги заявок на приобретение выпуска гособлигаций РБ серии 07 на 10 млрд....
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