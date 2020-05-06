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ГАИ: По проспекту Машерова в Минске будет ограничено движение
Источник материала: ОНТ
6 мая по проспекту Машерова на участке дороги от улицы Даумана до проспекта Победителей будет закрыто движение в Минске. Об этом сообщает ГАИ Минска.
Из-за репетиции торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 6 мая с 21.00 до 23.00, движение для всех видов транспорта по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей будет закрыто.
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6 мая по проспекту Машерова на участке дороги от улицы Даумана до проспекта Победителей будет закрыто движение в Минске. Об этом сообщает ГАИ Минска. Из-за...
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