ГАИ: По проспекту Машерова в Минске будет ограничено движение

Источник материала: ОНТ

6 мая по проспекту Машерова на участке дороги от улицы Даумана до проспекта Победителей будет закрыто движение в Минске. Об этом сообщает ГАИ Минска.

Из-за репетиции торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 6 мая с 21.00 до 23.00, движение для всех видов транспорта по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей будет закрыто.

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