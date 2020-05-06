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В ЕС приступили к постепенной отмене карантинных ограничений
Источник материала: ОНТ
Европа постепенно возвращается к привычной жизни после ограничений из-за COVID-19.
В Германии заработали школы. Правда, пока уроки только для выпускников, которым предстоит сдавать экзамены. Также в стране открылись парикмахерские. Список желающих постричься – на несколько недель вперед. 15 мая очень ждут в Австрии – с этого дня можно разрешено посещать кафе и рестораны. А в конце месяца в стране откроются отели.
В Италии, где карантин был самым жестким, жителям, наконец, позволили выйти на улицу погулять с детьми, навестить родных или совершить пробежку. Особенно итальянцы радуются возобновлению продаж их любимого напитка – кофе. Но пока услуга только на вынос.
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Европа постепенно возвращается к привычной жизни после ограничений из-за COVID-19. В Германии заработали школы. Правда, пока уроки только для выпускников, которым...
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