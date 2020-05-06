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Oops! Белорусский рубль рекордно подешевел к валютной корзине

06.05.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги на БВФБ в среду завершились ростом стоимости корзины валют сразу на 0,35%. Это максимальное относительное ослабление белорусского рубля за последние 44 дня.

Валютная корзина подорожала до максимального значения за последние 12 дней, а всего два дня назад она находилась на минимуме за 47 дней.

Курс доллара вырос на 0,0123 BYN до 2,4527 BYN/USD. С начала мая доллар подорожал на 0,0384 BYN.

Курс евро снизился на 0,0070 BYN до 2,6518 BYN/EUR. Евро с начала месяца укрепился на 0,0257 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0158 BYN до 3,3099 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей с начала мая подешевела на 0,0089 BYN.


Центробанк России

Сегодня впервые с начала месяца Банк России установил новые официальные курсы иностранных валют расчётами на завтра:

курс доллара подскочил на 1,25 рубля до 73,9719 и покинул минимум за полтора месяца;

курс евро вырос на 0,94 рубля до 80,0598 российских рублей и оставил минимум почти за два месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги на БВФБ в среду завершились ростом стоимости корзины валют сразу на 0,35%. Это максимальное относительное ослабление белорусского рубля за последние 44 дня.
 
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