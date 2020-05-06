Oops! Белорусский рубль рекордно подешевел к валютной корзине

Валютная корзина подорожала до максимального значения за последние 12 дней, а всего два дня назад она находилась на минимуме за 47 дней.





Курс доллара вырос на 0,0123 BYN до 2,4527 BYN/USD. С начала мая доллар подорожал на 0,0384 BYN.





Курс евро снизился на 0,0070 BYN до 2,6518 BYN/EUR. Евро с начала месяца укрепился на 0,0257 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0158 BYN до 3,3099 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей с начала мая подешевела на 0,0089 BYN.









Центробанк России

Сегодня впервые с начала месяца Банк России установил новые официальные курсы иностранных валют расчётами на завтра:





курс доллара подскочил на 1,25 рубля до 73,9719 и покинул минимум за полтора месяца;





курс евро вырос на 0,94 рубля до 80,0598 российских рублей и оставил минимум почти за два месяца.







