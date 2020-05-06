X Æ A-12: Илон Маск назвал сына странной аббревиатурой

Источник материала: Ежедневник

фото: @elonmusk

4 мая один из самых богатых людей на планете Илон Маск и певица Граймс стали родителями.

В твиттере счастливого отца спросили об имени новорожденного. Ответ впечатлил: «X Æ A-12». Пользователи сочли, что техно-гений просто пошутил, однако выяснилось, что это не просто бессмысленный набор значков. .

Мама малыша в своем твиттере дала разъяснение и расшифровку странной аббревиатуры: Х — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание слова «любовь» и/или «искусственный интеллект», А-12 — предшественник SR-17 («Нашего любимого самолета. «Никакого оружия, никакой защиты, только скорость!»). Граймс также сообщила, что «А» соответствует и Archangel — любимой песни молодой мамы.

Кстати, у Илона Маска есть дети от первого брака. Имена у них вполне традиционные: Дамиан, Саксон, Кай, Ксавье, Гриффин, Невада Александр.