Словакия ослабляет карантин ранее запланированного срока

Источник материала: ОНТ

В Словакии с 6 мая ослабляют карантинные меры. Это делается на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. О подробностях информирует The Slovak Spectator.

Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что ограничительные меры отменяются быстрее ранее запланированного. При этом в стране продолжают действовать правила обязательного ношения масок и социального дистанцирования.

С 6 мая в Словакии возобновляют работу уличные рестораны и кафе, зоопарки, большие магазины, музеи, библиотеки, галереи, парикмахерские и массажные кабинеты.

Гостей начинают вновь принимать отели. Но заселиться можно только в номера для краткосрочного размещения, в которых есть отдельные ванные комнаты. После выезда гостей комнаты должны быть пустыми до 24 часов.

Службы в храмах и свадебные церемонии также будут проводиться при условии соблюдения гигиенических и санитарных норм.

Премьер-министр отметил, что детские сады и школы, кинотеатры и театры, спортивные центры и бассейны пока что остаются закрытыми. В общественных местах запрещается находиться группами, исключение составляют только члены одной семьи.

Карантинные меры в Словакии были введены в середине марта. По последним данным, в стране зарегистрировано более 1,4 тыс. случаев заражения COVID-19.

Фото: TASR

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