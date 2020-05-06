ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Словакия ослабляет карантин ранее запланированного срока

06.05.2020 13:50 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Словакия ослабляет карантин ранее запланированного срока

В Словакии с 6 мая ослабляют карантинные меры. Это делается на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. О подробностях информирует The Slovak Spectator.

Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что ограничительные меры отменяются быстрее ранее запланированного. При этом в стране продолжают действовать правила обязательного ношения масок и социального дистанцирования.

С 6 мая в Словакии возобновляют работу уличные рестораны и кафе, зоопарки, большие магазины, музеи, библиотеки, галереи, парикмахерские и массажные кабинеты.

Гостей начинают вновь принимать отели. Но заселиться можно только в номера для краткосрочного размещения, в которых есть отдельные ванные комнаты. После выезда гостей комнаты должны быть пустыми до 24 часов.

Службы в храмах и свадебные церемонии также будут проводиться при условии соблюдения гигиенических и санитарных норм.

Премьер-министр отметил, что детские сады и школы, кинотеатры и театры, спортивные центры и бассейны пока что остаются закрытыми. В общественных местах запрещается находиться группами, исключение составляют только члены одной семьи.

Карантинные меры в Словакии были введены в середине марта. По последним данным, в стране зарегистрировано более 1,4 тыс. случаев заражения COVID-19.

Фото: TASR

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Словакии с 6 мая ослабляют карантинные меры. Это делается на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. О подробностях информирует The Slovak Spectator. Премьер-министр...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси пенсии и пособия начнут выплачивать с 6 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика