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В Солигорске продет легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля в формате онлайн и офлайн.

06.05.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


22 апреля 2020 13:36 879

В Солигорске продет легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля в формате онлайн и офлайн.

Автор: Эдуард Кидяев.

34-й легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля пройдет в Солигорске 26 апреля. В программе 2 формата дистанции онлайн и офлайн. Место старта: около зеленого вагончика на лесопитомнике. Начало мероприятия в 11.00. Предварительная запись на раздельный старт в вайбер беседе “Беговой Солигорск“.

В Солигорске продет легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля в формате онлайн и офлайн.

ОФЛАЙН – БЕГ 3 км (раздельный старт) Сбор в 11:00 около зеленого вагончика на лесопитомнике. Предварительная запись на раздельный старт в вайбер беседе “Беговой Солигорск”.

ОНЛАЙН – Пробеги 26 апреля в любом месте в любое время дистанцию не менее 3 км с максимальным средним темпом и выложи свой трек в соцсетях с хэштегами #памятижертвчернобыля, и #бегузасебя, а также продублируй свой трек в вайбер беседе “Беговой Солигорск”.

Первые 60 человек получат памятную медаль участника забега. Самые быстрые мужчины и женщины получат символические призы в копицентре Точка (ул. Парковая 13) 27-30 апреля 2020г с 10:00-18:00.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

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22 апреля 2020 13:36 879 В Солигорске продет легкоатлетический пробег памяти...
 
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