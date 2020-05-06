В Солигорске продет легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля в формате онлайн и офлайн.

34-й легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля пройдет в Солигорске 26 апреля. В программе 2 формата дистанции онлайн и офлайн. Место старта: около зеленого вагончика на лесопитомнике. Начало мероприятия в 11.00. Предварительная запись на раздельный старт в вайбер беседе “ Беговой Солигорск “.

ОФЛАЙН – БЕГ 3 км (раздельный старт) Сбор в 11:00 около зеленого вагончика на лесопитомнике. Предварительная запись на раздельный старт в вайбер беседе “Беговой Солигорск”.



ОНЛАЙН – Пробеги 26 апреля в любом месте в любое время дистанцию не менее 3 км с максимальным средним темпом и выложи свой трек в соцсетях с хэштегами #памятижертвчернобыля , и #бегузасебя , а также продублируй свой трек в вайбер беседе “Беговой Солигорск” .



Первые 60 человек получат памятную медаль участника забега. Самые быстрые мужчины и женщины получат символические призы в копицентре Точка (ул. Парковая 13) 27-30 апреля 2020г с 10:00-18:00.