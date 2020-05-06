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В Солигорске продет легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля в формате онлайн и офлайн.
06.05.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
22 апреля 2020 13:36 879
В Солигорске продет легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля в формате онлайн и офлайн.
34-й легкоатлетический пробег памяти жертв Чернобыля пройдет в Солигорске 26 апреля. В программе 2 формата дистанции онлайн и офлайн. Место старта: около зеленого вагончика на лесопитомнике. Начало мероприятия в 11.00. Предварительная запись на раздельный старт в вайбер беседе “
ОФЛАЙН – БЕГ 3 км (раздельный старт) Сбор в 11:00 около зеленого вагончика на лесопитомнике. Предварительная запись на раздельный старт в вайбер беседе
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22 апреля 2020 13:36 879 В Солигорске продет легкоатлетический пробег памяти...
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