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На этот раз обработали РНПЦ травматологии и ортопедии. Показываем, как белорусские военные дезинфицируют больницы

06.05.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Военные продолжают помогать белорусам в борьбе с короновирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Войска радиационной, химической и биологической защиты обрабатывают и дезинфицируют объекты сферы обслуживания в Минске и области.

Работают даже ночью. Как военные химики дезинфицируют учреждения здравоохранения столицы и Минской области

На этот раз обработали РНПЦ травматологии и ортопедии. Показываем, как белорусские военные дезинфицируют больницы

Очередной десант высадился на территории РНПЦ травматологии и ортопедии. Армейские специалисты работают в специальных защитных костюмах с помощью ручных и механических распылителей. Причем дезинфекции подверглись не только внутренние помещения, но и прилегающая территория. Палаты, сестринские и лестничные марши обрабатывались специальным раствором.

На этот раз обработали РНПЦ травматологии и ортопедии. Показываем, как белорусские военные дезинфицируют больницы

Вадим Бугаев, командир взвода РХБ разведки:
Эффективность раствора зависит от активности хлора. Соответственно, чем больше хлора, тем больше концентрация и тем больше его эффективность. В данном случае 15%-ного раствора именно по хлору хватает, чтобы убить вредоносные микроорганизмы.

На этот раз обработали РНПЦ травматологии и ортопедии. Показываем, как белорусские военные дезинфицируют больницы

На этот раз обработали РНПЦ травматологии и ортопедии. Показываем, как белорусские военные дезинфицируют больницы

Всего же силами войск химзащиты было обработано более 150 учреждений. На борьбу с пандемией брошены 170 специалистов-химиков и 60 единиц техники.

Люди в материале: Вадим Бугаев

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Военные продолжают помогать белорусам в борьбе с короновирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Войска радиационной, химической и...
 
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