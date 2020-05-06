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На этот раз обработали РНПЦ травматологии и ортопедии. Показываем, как белорусские военные дезинфицируют больницы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Военные продолжают помогать белорусам в борьбе с короновирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Войска радиационной, химической и биологической защиты обрабатывают и дезинфицируют объекты сферы обслуживания в Минске и области.
Очередной десант высадился на территории РНПЦ травматологии и ортопедии. Армейские специалисты работают в специальных защитных костюмах с помощью ручных и механических распылителей. Причем дезинфекции подверглись не только внутренние помещения, но и прилегающая территория. Палаты, сестринские и лестничные марши обрабатывались специальным раствором.
Вадим Бугаев, командир взвода РХБ разведки:
Всего же силами войск химзащиты было обработано более 150 учреждений. На борьбу с пандемией брошены 170 специалистов-химиков и 60 единиц техники.
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На этот раз обработали РНПЦ травматологии и ортопедии. Показываем, как белорусские военные дезинфицируют больницы
Новости Беларуси. Военные продолжают помогать белорусам в борьбе с короновирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Войска радиационной, химической и...
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