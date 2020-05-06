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В ближайшее время в Беларуси будут сняты запреты на посещение лесов

06.05.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Запреты на посещение лесов будут сняты по всей стране в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Прошедшие в последние дни дожди стабилизировали ситуацию с лесными пожарами. Рассчитываем, что в ближайшее время запреты на посещение лесов будут сняты по всей стране", - сказали в пресс-службе ведомства.

Ограничения на данный момент действуют в пяти районах Беларуси, в том числе в трех районах Минской области (Борисовском, Воложинском и Пуховичском) и двух районах Гомельской (Житковичском и Лельчицком). Запреты уже сняли на всей территории Гродненской, Могилевской, Брестской и Витебской областей, сообщает БелТА.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет согласно ст.15.29 КоАП предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ – 27 рублей).

 
 
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Запреты на посещение лесов будут сняты по всей стране в ближайшее время, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
 
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