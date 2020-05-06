﻿ Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда

06.05.2020 15:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь готовится к важнейшей исторической дате – 75-летию Великой Победы. Мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освободил планету от фашизма и завоевал мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные торжества ждем 9 мая, но уже сейчас праздничные мероприятия охватили всю страну.

Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда

Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда

Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда

Так, накануне юбилея Великой Победы память погибших в кровопролитной войне почтили и пограничники. Это своего рода «спасибо» всем тем, кто в нечеловеческих условиях и на пределе возможностей за общую Победу боролись, как могли.

Реальные судьбы и истории. Гомельский журналист написал уникальную книгу об освобождении Беларуси

Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда

Цветы участники акции «Беларусь помнит. Помним каждого» возложили к братской могиле и памятному знаку на бульваре Толбухина в Минске. Участие в церемонии принял и председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Именно в этом месте захоронено более 10 тысяч советских солдат, партизан и мирных жителей, жестоко измученных и расстрелянных немцами.

Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Для меня лично это праздник и, конечно, праздник со слезами на глазах. Воевали оба моих деда, сначала в партизанах, потом в Красной армии. Один вернулся, а второй погиб. Это память наша. Если бы не было памяти, то мы бы с вами сегодня так не жили. Это праздник всего народа. И забыть мы ни в коем случае не можем.

Возьмите пограничников – как забыть? Если практически все заставы в первые дни войны погибли. Хотя фашисты отводили на захват застав 30 минут, а заставы держались сутки, двое и больше. Это наша память. Без памяти мы никто.

Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда

Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда

Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда

Анатолий Лаппо на церемонии возложения цветов в Минске: Для меня лично это праздник. Воевали оба моих деда

Кроме того, празднование Дня Великой Победы пройдет во всех воинских частях и подразделениях пограничников. Так, военнослужащие отряда пограничного контроля «Минск» почтут память советского народа в Белыничском районе. Там во время войны дотла была сожжена деревня.

Акция «Беларусь помнит. Помним каждого» продолжается по всей стране. К участию присоединяются неравнодушные белорусы.

Люди в материале: Анатолий Лаппо

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь готовится к важнейшей исторической дате – 75-летию Великой Победы. Мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освободил планету от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алексей Бага объяснил, чего не хватает брестскому "Динамо"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика