















- Чем объясняете нестабильность чемпиона? Вроде бы брестчане начали сезон ярко, выиграли Суперкубок, а вот в первенстве, да и в Кубке, хотя и пробились в финал, удачные игры чередуют с невыразительными.





- Согласен, стабильности и везения, которые сопровождали “Динамо” в прошлом году при Личке, не хватает. Тяжело судить почему. Сергей Ковальчук жалуется, что есть проблемы с мышечными травмами. Опять же пришел новый-старый тренер — свои мысли, видение игры. Возможно, негативно сказывается перестройка. Мастерства и опыта футболистам не занимать, состав изменился минимально. Так что разберутся, чего не хватает. Без сомнений, болельщицкой поддержки. Помним, какая сумасшедшая атмосфера была в прошлом году на “Брестском”, как зрители гнали динамовцев вперед. Учитывая, что Брест — наш представитель в Лиге чемпионов, хотелось бы, чтобы команда быстрее пришла в себя. За кого бы мы ни болели внутри первенства, в еврокубках всегда поддерживаем полпредов своей страны. Тем более что выступление чемпиона — лакмусовая бумажка уровня белорусского футбола.



