Источник материала: Новости Волковыска

С 6 мая приобрести электронный билет с электронной регистрацией на все поезда региональных линий бизнес-класса и поезда межрегиональных линий можно не позднее, чем за 20 минут до отправления со станции посадки пассажира (на всем маршруте поезда), сообщает пресс-центре Беларускай чыгункі.

Ранее электронную регистрацию на большинство поездов региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий можно было выполнить не позднее, чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции, отметили в БЖД.

Приобрести билет без посещения билетных касс можно на сайте БЖД или через официальное мобильное приложение.