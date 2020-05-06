Пятилетний мальчик спас сестру от агрессивного кенгуру и получил травмы

Источник материала: ОНТ

В Новом Южном Уэльсе (Австралия) пятилетний мальчик сумел защитить свою трехлетнюю сестру от кенгуру. В результате ребенок получил травмы, сообщает The Mirror.

4 мая Купер Хайнц и его сестра Джорджия играли за домом. На девочку неожиданно напал кенгуру. Мальчик инстинктивно попытался спасти трехлетнюю сестру от агрессивного полутораметрового животного. Он встал между Джорджией и кенгуру и велел девочке бежать.

Мать детей Холли Мэдден находилась в 25 метрах от происходящего. Она увидела, как кенгуру сбивает Купера с ног. После этого животное прыгнуло мальчику на голову. Женщина сильно испугалась, схватила клюшку для крикета и побежала на кенгуру, стараясь громко кричать. Животное испугалось и скрылось.

Мальчик в результате получил раны на голове, руках и теле. Купер страдает аутизмом, и после нападения кенгуру разговаривает только с членами семьи. До этого ребенок был намного более общительным. И Купер, и его сестра теперь боятся выходить из дома на улицу.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram