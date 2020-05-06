ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пятилетний мальчик спас сестру от агрессивного кенгуру и получил травмы

06.05.2020 15:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пятилетний мальчик спас сестру от агрессивного кенгуру и получил травмы

В Новом Южном Уэльсе (Австралия) пятилетний мальчик сумел защитить свою трехлетнюю сестру от кенгуру. В результате ребенок получил травмы, сообщает The Mirror.

4 мая Купер Хайнц и его сестра Джорджия играли за домом. На девочку неожиданно напал кенгуру. Мальчик инстинктивно попытался спасти трехлетнюю сестру от агрессивного полутораметрового животного. Он встал между Джорджией и кенгуру и велел девочке бежать.

Мать детей Холли Мэдден находилась в 25 метрах от происходящего. Она увидела, как кенгуру сбивает Купера с ног. После этого животное прыгнуло мальчику на голову. Женщина сильно испугалась, схватила клюшку для крикета и побежала на кенгуру, стараясь громко кричать. Животное испугалось и скрылось.

Мальчик в результате получил раны на голове, руках и теле. Купер страдает аутизмом, и после нападения кенгуру разговаривает только с членами семьи. До этого ребенок был намного более общительным. И Купер, и его сестра теперь боятся выходить из дома на улицу.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новом Южном Уэльсе (Австралия) пятилетний мальчик сумел защитить свою трехлетнюю сестру от кенгуру. В результате ребенок получил травмы, сообщает The Mirror. 4 мая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Купить билет электронный билет на поезд теперь можно за 20 минут до отправления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика