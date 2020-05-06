|
Пятилетний мальчик спас сестру от агрессивного кенгуру и получил травмы
Источник материала: ОНТ
В Новом Южном Уэльсе (Австралия) пятилетний мальчик сумел защитить свою трехлетнюю сестру от кенгуру. В результате ребенок получил травмы,
4 мая Купер Хайнц и его сестра Джорджия играли за домом. На девочку неожиданно напал кенгуру. Мальчик инстинктивно попытался спасти трехлетнюю сестру от агрессивного полутораметрового животного. Он встал между Джорджией и кенгуру и велел девочке бежать.
Мать детей Холли Мэдден находилась в 25 метрах от происходящего. Она увидела, как кенгуру сбивает Купера с ног. После этого животное прыгнуло мальчику на голову. Женщина сильно испугалась, схватила клюшку для крикета и побежала на кенгуру, стараясь громко кричать. Животное испугалось и скрылось.
Мальчик в результате получил раны на голове, руках и теле. Купер страдает аутизмом, и после нападения кенгуру разговаривает только с членами семьи. До этого ребенок был намного более общительным. И Купер, и его сестра теперь боятся выходить из дома на улицу.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новом Южном Уэльсе (Австралия) пятилетний мальчик сумел защитить свою трехлетнюю сестру от кенгуру. В результате ребенок получил травмы, сообщает The Mirror. 4 мая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)