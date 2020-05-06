Меган Маркл показала своего подросшего сына Арчи в честь его дня рождения, королевская семья поздравила малыша в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи Харрисон 6 мая празднует свой первый день рождения. По этому случаю представители королевской семьи, включая принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон, направили малышу поздравления.

Они не могут вместе отпраздновать, поскольку Гарри и Меган вместе с сыном переехали в США, поэтому сказали теплые слова в адрес именинника в соцсетях.

Кейт Миддлтон и принц Уильям одними из первых поздравили Арчи. На странице герцогов Кембриджских в Instagram опубликован снимок с крестин Арчи Харрисона, который сделан в Виндзорском замке в июле 2019-го.

«Желаем Арчи первого счастливого дня рождения!», – сказано в подписи к фото.

Королева Елизавета II также поздравила правнука сего первым днем рождения.

Тем временем родители Арчи опубликовали фото подросшего малыша. Меган Маркл сняла видеоролик для благотворительной организации вместе с сыном, где зачитала стихотворение Duck! Rabbit!

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