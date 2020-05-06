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Обувь, рюкзак, зонт. Как выглядят ваши любимые вещи после долгих лет использования

06.05.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Насколько хорошее качество у новых вещей? Часто люди жалуются друг другу, что недавно купленные кроссовки не прослужили и месяц. Или зонт, который появился всего-то несколько недель назад, сломался после первого же серьёзного ливня. 

С такой же частотой случаются и противоположные ситуации. Встречает девушка бывшую одноклассницу 20 лет спустя и видит: куртка та же. И бывшая одноклассница после прошедших лет всё такая же стройная и красивая. 

Или едут два парня на рыбалку и один говорит, что его удочке уже 15 лет, а другой отвечает, что его приспособлением для ловли рыбы пользовался ещё прадед, вот и фамильный герб на рукояти. И большинство людей согласится, что когда предмет можно использовать долгие годы, это очень здорово. Мы нашли несколько примеров таких вещей. 

«8 лет использования. Пришло время купить новые», 

Обувь, рюкзак, зонт. Как выглядят ваши любимые вещи после долгих лет использования
Фото: reddit.com/user/SadFloppyPanda 

«Слева 6-летний рюкзак, с которым я ходил в школу. Второй я купил сегодня», 

Обувь, рюкзак, зонт. Как выглядят ваши любимые вещи после долгих лет использования
Фото: reddit.com/user/mattress_17 

«Старые ботинки и такие же, только новые», 

Обувь, рюкзак, зонт. Как выглядят ваши любимые вещи после долгих лет использования
Фото: reddit.com/user/Graphic-Addiction 

«Большая гайка сталелитейного завода, и замена, которую я только что сделал. Изношенная столешница является бонусом, ей около 25 лет», 

Обувь, рюкзак, зонт. Как выглядят ваши любимые вещи после долгих лет использования
Фото: reddit.com/user/Dinosaur_Repellent 

«1990 vs 2020. Кепка моего отца и моя. Отец не носил свою 15 лет», 

Обувь, рюкзак, зонт. Как выглядят ваши любимые вещи после долгих лет использования
Фото: reddit.com/user/SCFootballFan 

«Мой зонт после 9 лет использования и новый зонт того же бренда. Я часто использую зонт как трость, если не идёт дождь. Это модная модель с красивой деревянной рукояткой», 

Обувь, рюкзак, зонт. Как выглядят ваши любимые вещи после долгих лет использования
Фото: reddit.com/user/jarmf 

«Резинка для волос. 3 месяца использования и новая». 

Обувь, рюкзак, зонт. Как выглядят ваши любимые вещи после долгих лет использования
Фото: reddit.com/user/emwest063 

Ранее мы задумались над тем, как быстро бежит время.

Вот фотографии, которые доказывают, что хотя изменения неизбежны, кое-что остаётся прежним (здесь подробности). 

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Насколько хорошее качество у новых вещей? Часто люди жалуются друг другу, что недавно купленные кроссовки не прослужили и месяц. Или зонт, который появился...
 
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