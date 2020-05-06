Обувь, рюкзак, зонт. Как выглядят ваши любимые вещи после долгих лет использования

Источник материала: СТВ

Насколько хорошее качество у новых вещей? Часто люди жалуются друг другу, что недавно купленные кроссовки не прослужили и месяц. Или зонт, который появился всего-то несколько недель назад, сломался после первого же серьёзного ливня.

С такой же частотой случаются и противоположные ситуации. Встречает девушка бывшую одноклассницу 20 лет спустя и видит: куртка та же. И бывшая одноклассница после прошедших лет всё такая же стройная и красивая.

Или едут два парня на рыбалку и один говорит, что его удочке уже 15 лет, а другой отвечает, что его приспособлением для ловли рыбы пользовался ещё прадед, вот и фамильный герб на рукояти. И большинство людей согласится, что когда предмет можно использовать долгие годы, это очень здорово. Мы нашли несколько примеров таких вещей.

«8 лет использования. Пришло время купить новые»,



Фото: reddit.com/user/SadFloppyPanda

«Слева 6-летний рюкзак, с которым я ходил в школу. Второй я купил сегодня»,



Фото: reddit.com/user/mattress_17

«Старые ботинки и такие же, только новые»,



Фото: reddit.com/user/Graphic-Addiction

«Большая гайка сталелитейного завода, и замена, которую я только что сделал. Изношенная столешница является бонусом, ей около 25 лет»,



Фото: reddit.com/user/Dinosaur_Repellent

«1990 vs 2020. Кепка моего отца и моя. Отец не носил свою 15 лет»,



Фото: reddit.com/user/SCFootballFan

«Мой зонт после 9 лет использования и новый зонт того же бренда. Я часто использую зонт как трость, если не идёт дождь. Это модная модель с красивой деревянной рукояткой»,



Фото: reddit.com/user/jarmf

«Резинка для волос. 3 месяца использования и новая».



Фото: reddit.com/user/emwest063

Ранее мы задумались над тем, как быстро бежит время.