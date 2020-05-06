В Минске стартовали матчевые встречи звезд белорусского тенниса

Источник материала: ОНТ

Столичный дворец тенниса принимает турнир с участием известных игроков.

Формат матчей упрощен: спортсменов у мужчин и женщин разделили на 2 группы по 4 человека, сет длится до 4 геймов. Теннисист, занявший первое место в квартете, выходит в финал. В первых матчах победы одержали Александр Булицкий, Александр Леоненко, Иван Лютаревич и Александр Згировский. Главная звезда турнира Арина Соболенко в стартовом поединке переиграла Эвелину Ласкевич. Также сегодня пройдут матчи второго тура. Завершатся соревнования завтра.

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