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Китайцы отцензурировали Дэвида Бекхэма. Им не понравились его татуировки

06.05.2020 16:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский журналист показал в твиттере, как Центральное телевидение Китая заблюрило тело Дэвида Бекхэма в документальном фильме. Оказывается, редакторам не понравились его татуировки — но, как показывает практика, пострадать от цензуры в КНР может буквально что угодно, пишет medialeaks.


О странной цензуре на Центральном телевидении Китая (CCTV) рассказал в твиттере журналист Тони Лин. Он опубликовал пару кадров из документалки «Дэвид Бекхэм: Путешествие в неизведанное» (David Beckham Into the Unknown). Судя по всему, редакторы на ТВ сочли его татуировки аморальными. И убрали их самым простым способом — размытием.

— На случай, если вы не подозреваете о масштабах цензуры в Китае, вот как Дэвид Бэкхем выглядит на CCTV (видимо, татуировки — табу). Все его тату зацензурены на протяжении часового фильма, — написал он.


В фильме Бэкхем вместе со своими друзьями путешествует по Бразилии. И очень часто появляется в кадре в одежде с короткими рукавами или вовсе топлес. Причем съемки явно не рассчитаны были на дополнительную цензуру, так что зачастую «китайская» версия выглядит курьезно. Полностью посмотреть ее можно здесь.

Лин объяснил, что китайские власти ставят для СМИ очень нечеткие рамки, но соблюдать их заставляют жестко:

— Хочу добавить немного больше контекста: в основном так делают из-за иллюзорной самоцензуры, возникшей на почве неясных, но чреватых наказаниями инструкций от властей.

Как под запреты попадают татуировки, серьги и даже женское декольте, в 2019 году объяснил колумнист газеты The New York Times Ли Ян. Этим атрибутам на ТВ «объявили войну», — их цензурят, чтобы вернуть жителей страны к «базовым социалистическим ценностям».

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