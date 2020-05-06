Китайцы отцензурировали Дэвида Бекхэма. Им не понравились его татуировки

Источник материала: Tut.by

Американский журналист показал в твиттере, как Центральное телевидение Китая заблюрило тело Дэвида Бекхэма в документальном фильме. Оказывается, редакторам не понравились его татуировки — но, как показывает практика, пострадать от цензуры в КНР может буквально что угодно, пишет medialeaks.





О странной цензуре на Центральном телевидении Китая (CCTV) рассказал в твиттере журналист Тони Лин. Он опубликовал пару кадров из документалки «Дэвид Бекхэм: Путешествие в неизведанное» (David Beckham Into the Unknown). Судя по всему, редакторы на ТВ сочли его татуировки аморальными. И убрали их самым простым способом — размытием.

— На случай, если вы не подозреваете о масштабах цензуры в Китае, вот как Дэвид Бэкхем выглядит на CCTV (видимо, татуировки — табу). Все его тату зацензурены на протяжении часового фильма, — написал он.





В фильме Бэкхем вместе со своими друзьями путешествует по Бразилии. И очень часто появляется в кадре в одежде с короткими рукавами или вовсе топлес. Причем съемки явно не рассчитаны были на дополнительную цензуру, так что зачастую «китайская» версия выглядит курьезно. Полностью посмотреть ее можно здесь .

Лин объяснил, что китайские власти ставят для СМИ очень нечеткие рамки, но соблюдать их заставляют жестко:

— Хочу добавить немного больше контекста: в основном так делают из-за иллюзорной самоцензуры, возникшей на почве неясных, но чреватых наказаниями инструкций от властей.

Как под запреты попадают татуировки, серьги и даже женское декольте, в 2019 году объяснил колумнист газеты The New York Times Ли Ян. Этим атрибутам на ТВ «объявили войну», — их цензурят, чтобы вернуть жителей страны к «базовым социалистическим ценностям».