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Под Оршей столкнулись два грузовика: пострадал один из водителей

06.05.2020 16:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из водителей пострадал при столкновении двух грузовиков в Оршанском районе, сообщили в областной ГАИ.


Фото: ГАИ

Авария произошла 6 мая, около 07.00, на 177-м километре трассы М8 граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины. Здесь 47-летний водитель грузового Mercedes врезался в попутный DAF с полуприцепом, которым управлял 58-летний мужчина.


Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель Mercedes получил различные травмы и был доставлен в больницу.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Авария произошла 6 мая, около 07.00, на 177-м километре трассы М8 граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины.
 
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