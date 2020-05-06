Под Оршей столкнулись два грузовика: пострадал один из водителей

Источник материала: Tut.by

Один из водителей пострадал при столкновении двух грузовиков в Оршанском районе, сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла 6 мая, около 07.00, на 177-м километре трассы М8 граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины. Здесь 47-летний водитель грузового Mercedes врезался в попутный DAF с полуприцепом, которым управлял 58-летний мужчина.



Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель Mercedes получил различные травмы и был доставлен в больницу.