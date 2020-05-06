Вот как идет укладка нового асфальта в Пинске (а Брест завидует)

Источник материала: Виртуальный Брест

С 1-го мая на участке улицы Первомайская, в районе 44-го рынка, работники ДСУ-8 начали текущий ремонт дорожного полотна. Сначала было снято старое дорожное покрытие толщиной приблизительно в 4 см, после чего началась укладка нового асфальта.





Главный инженер ДСУ-8 Юрий Кокотовский рассказал нам, что, начиная с 5-ого мая, работники ДСУ-8 приступили к основной укладке. Сначала будет укладываться выравнивающий слой из асфальтобетона в 3 см толщиной. А 7-го и 8-го мая на него будет уложен 4-х сантиметровый основной слой.





Заказчиком текущего ремонта улицы выступило ЖКХ города Пинска. Протяженность нового полотна — 540 метров. Работы планируется завершить 8 мая.









































ВИКТОР КУЗНЕЦОВ. ФОТО АВТОРА