Конференция «Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую эпоху» прошла на факультете журналистики БГУ в режиме онлайн

Источник материала: Вороновская газета





На факультете журналистики впервые в режиме онлайн прошла Республиканская научно-практическая конференция «Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую эпоху: от локальной проблематики к обеспечению информационной безопасности государства».

Ее организаторами выступили Министерство информации Республики Беларусь, факультет журналистики БГУ, управления идеологической работы областных исполнительных комитетов.

Программа конференции предусматривала вступительное слово организаторов, а также проведение шести секций, посвященных различным аспектам работы белорусских региональных медиа в цифровой среде. Все дискуссии были организованы на платформе Zoom.





«Проведение конференции в онлайн-формате позволило принять участие в ней руководителям СМИ и журналистам не только из Минска, но и из областных центров, а также небольших городов, — отметила в ходе открытия конференции декан факультета журналистки БГУ Ольга Самусевич. — К началу мероприятия при поддержке Министерства информации Республики Беларусь издан сборник материалов, в который вошли как научные статьи, так и публикации более 30 журналистов-практиков».

Далее слово было предоставлено заместителю декана по научной работе Наталье Зубченок, а также заведующим кафедрами, которые выступили модераторами секций. Перед участниками конференции в режиме онлайн-связи выступил также заместитель Министра информации Республики Беларусь Игорь Бузовский.





Во время открытия конференции количество участников на платформе Zoom составило около 75 человек. Большинство из них представляли региональные СМИ.

Далее работа конференции была организована по шести секциям: «Региональная пресса Беларуси в условиях адаптации к цифровой медиасреде»; «Проблемы и перспективы регионального радио и телевидения»; «Медиакоммуникация региональных брендов»; «Белорусская региональная пресса: от презентации культуры – к созданию культурного образа издания»; «Городская цифровая медиасреда: инициативы и проекты»; «Эффективный медиатекст в цифровую эпоху: практика создания и анализа». В работе каждой из них на платформе Zoom приняло участие от 10 до 45 человек.





Самой многочисленной была секция «Региональная пресса Беларуси в условиях адаптации к цифровой медиасреде». На ней выступили руководители ряда региональных СМИ Беларуси, в том числе главный редактор газеты «Маяк» Виктор Дулевич, главный редактор газеты «Ляхавiцкi веснiк» Маргарита Кухта, главный редактор газеты «Гомельские ведомости» Ольга Селезнева, главный редактор «Аршанскай газеты» Анастасия Турок и другие медиаменеджеры.





В частности, речь шла о новых формах монетизации контента в цифровой среде, путях совершенстования контент-модели региональных медиа, новых способах взаимодействия с аудиторией. Свои доклады представили также преподаватели кафедры периодической печати и веб-журналистики факультета журналистики.

В общей сложности в работе онлайн-конференции приняло участие более 100 ученых и практиков.





mininform.gov.by