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Конференция «Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую эпоху» прошла на факультете журналистики БГУ в режиме онлайн

06.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Конференция «Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую эпоху» прошла на факультете журналистики БГУ в режиме онлайн

На факультете журналистики впервые в режиме онлайн прошла Республиканская научно-практическая конференция «Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую эпоху: от локальной проблематики к обеспечению информационной безопасности государства».

Ее организаторами выступили Министерство информации Республики Беларусь, факультет журналистики БГУ, управления идеологической работы областных исполнительных комитетов.

Программа конференции предусматривала вступительное слово организаторов, а также проведение шести секций, посвященных различным аспектам работы белорусских региональных медиа в цифровой среде. Все дискуссии были организованы на платформе Zoom.

Конференция «Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую эпоху» прошла на факультете журналистики БГУ в режиме онлайн

«Проведение конференции в онлайн-формате позволило принять участие в ней руководителям СМИ и журналистам не только из Минска, но и из областных центров, а также небольших городов, — отметила в ходе открытия конференции декан факультета журналистки БГУ Ольга Самусевич. — К началу мероприятия при поддержке Министерства информации Республики Беларусь издан сборник материалов, в который вошли как научные статьи, так и публикации более 30 журналистов-практиков».

Далее слово было предоставлено заместителю декана по научной работе Наталье Зубченок, а также заведующим кафедрами, которые выступили модераторами секций. Перед участниками конференции в режиме онлайн-связи выступил также заместитель Министра информации Республики Беларусь Игорь Бузовский.

Конференция «Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую эпоху» прошла на факультете журналистики БГУ в режиме онлайн

Во время открытия конференции количество участников на платформе Zoom составило около 75 человек. Большинство из них представляли региональные СМИ.

Далее работа конференции была организована по шести секциям: «Региональная пресса Беларуси в условиях адаптации к цифровой медиасреде»; «Проблемы и перспективы регионального радио и телевидения»; «Медиакоммуникация региональных брендов»; «Белорусская региональная пресса: от презентации культуры – к созданию культурного образа издания»; «Городская цифровая медиасреда: инициативы и проекты»; «Эффективный медиатекст в цифровую эпоху: практика создания и анализа». В работе каждой из них на платформе Zoom приняло участие от 10 до 45 человек.

Конференция «Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую эпоху» прошла на факультете журналистики БГУ в режиме онлайн

Самой многочисленной была секция «Региональная пресса Беларуси в условиях адаптации к цифровой медиасреде». На ней выступили руководители ряда региональных СМИ Беларуси, в том числе главный редактор газеты «Маяк» Виктор Дулевич, главный редактор газеты «Ляхавiцкi веснiк» Маргарита Кухта, главный редактор газеты «Гомельские ведомости» Ольга Селезнева, главный редактор «Аршанскай газеты» Анастасия Турок и другие медиаменеджеры.

Конференция «Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую эпоху» прошла на факультете журналистики БГУ в режиме онлайн

В частности, речь шла о новых формах монетизации контента в цифровой среде, путях совершенстования контент-модели региональных медиа, новых способах взаимодействия с аудиторией. Свои доклады представили также преподаватели кафедры периодической печати и веб-журналистики факультета журналистики.

В общей сложности в работе онлайн-конференции приняло участие более 100 ученых и практиков. 

Конференция «Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую эпоху» прошла на факультете журналистики БГУ в режиме онлайн

mininform.gov.by

 
Теги: Минск
 
 
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На факультете журналистики впервые в режиме онлайн прошла Республиканская научно-практическая конференция «Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую...
 
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