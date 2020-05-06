Узнали, кто будет выступать на концерте 9 мая на площади Победы кроме Солодухи

Источник материала: Tut.by

9 мая на площади Победы в 21.30 состоится концерт. Кто будет выступать сообщает Министерство культуры.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На концерте выступят: Национальный академический народный хор имени Цитовича, Государственный академический ансамбль танца Беларуси, ансамбли «Песняры», «Купалинка», «Спадчына», Litesound, военные творческие коллективы, солисты Большого театра Беларуси, звезды белорусской эстрады и молодые таланты — лауреаты национальных и международных конкурсов.

Напомним, среди выступающих также будет Александр Солодуха, он рассказывал, что в день выступления будет дистанцироваться от других людей на площадке, уедет и приедет на мероприятие в маске на авто, а микрофон обработает.

— Праздничный концерт «Во славу общей Победы» является продолжением телепроекта «Площадь Победы», который ежегодно проходит вечером 9 мая на площади Победы. Его основой станет музыкальная перекличка городов-героев, которая начнется со священной земли Брестской крепости и героев-подпольщиков Минска, пройдет через все города-герои и завершится в городе-герое Минске, встречающем 75-ю мирную весну. Финальным аккордом станет песня «День Победы».

Прямая трансляция концерта будет показана на телеканале «Беларусь-1».

Режиссер мероприятия — Александр Вавилов.

Как мы писали ранее , услуги по техобеспечению этого мероприятия обошлись в 600 тысяч рублей. У монумента установят около 3500 мест, а также гигантский панорамный экран длиной в 46 метров.