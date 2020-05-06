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В Дубровно прием граждан и прямую телефонную линию провел помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич

06.05.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровно прием граждан и прямую телефонную линию провел помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич

Во вторник в Дубровно прием граждан и прямую телефонную линию провел помощник Президента –инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. Всего к представителю власти обратилось 2 человека. Оба обращения были личного характера и ранее в райисполком не поступали.

Так, дубровенец, проживающий по пер.Красноармейскому хочет подключиться к водопроводной сети, однако в той части переулка, где он проживает, она отсутствует. При обращении в «Оршаводоканал» ему пояснили, что при проведении реконструкции водопроводной сети в направлении улицы Краснослабодской появится такая возможность. Если же проводить врезку водопровода в ближайшее время, то сделать это можно на большем расстоянии, что повлечет удорожание работ. Поэтому логичнее немного подождать.


В Дубровно прием граждан и прямую телефонную линию провел помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич

Обращение жительницы агрогородка Буда касалось взаимоотношений с соседом, который на своем участке содержит пчел. Заявительница пояснила, что в летний период членам ее семьи невозможно выйти на улицу. Представители Дубровенской районной ветеринарной станции пояснили, что по размещению ульев нарушений законодательства не выявлено. Что же касается взаимоотношений между соседями, то Анатолий Линевич поручил местной власти вникнуть в суть вопроса, изучив безопасна ли пассика для окружающих и помочь конфликтующим сторонам наладить взаимопонимание.


В Дубровно прием граждан и прямую телефонную линию провел помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич

Корреспондент «Дняпроўскай праўды» поинтересовалась у помощника Президента, каковы особенности приема граждан в районных центрах, чем, на его взгляд объясняется небольшое количество обращений?

Анатолий Линевич сказал, что не везде в районах отмечается такое небольшое количество обращений. Чувствуется, что в Дубровенском районе регулярно проводятся приемы граждан представителями власти районного и областного уровня. У людей есть возможность задать любой интересующий их вопрос. И если вопросы решаются на местном уровне, то люди не будут обращаться в вышестоящие инстанции.


В Дубровно прием граждан и прямую телефонную линию провел помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич

—Небольшое количество обращений свидетельствует о том, что руководство района находится на своем месте. Здесь своевременно реагируют на все вопросы, которые возникают у населения. И это правильно, ведь все должно решаться на местном уровне. Что касается поступивших сегодня обращений, необходимо совместно с заинтересованными службами снять напряжение и найти взаимопонимание между соседями, — сказал в заключение Анатолий Линевич.


В Дубровно прием граждан и прямую телефонную линию провел помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич

В целом на Дубровенщине отмечается снижение количества обращений граждан. Так, за 4 месяца текущего года поступило 97 обращений, что на 4% ниже прошлогоднего уровня. Основная их тематика — вопросы по линии отдела внутренних дел, сферы ЖКХ, ремонта и содержания дорог.


В Дубровно прием граждан и прямую телефонную линию провел помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич

После проведенного приема граждан Анатолий Линевич посетил Дубровенский льнозавод, ознакомился с производственным процессом, ходом строительства шохи, ему рассказали об особенностях нынешней посевной. Дубровенский район одним из первых в области завершил сев зерновых и зернобобовых. Помощник Президента изучил ход посевной кампании в районе, побывал на полях СХФ им.Ю.Смирнова, где полным ходом ведется сев кукурузы. Кроме того, Анатолий Линевич ознакомился с ходом реконструкции мемориального комплекса «Рыленки», посетил воинское захоронение в аг.Буда и место гибели Героя Советского Союза Юрия Смирнова в Шалашино.

 

Светлана ШУРПАКОВА.

 
 
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Во вторник в Дубровно прием граждан и прямую телефонную линию провел помощник Президента –инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. Всего
 
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