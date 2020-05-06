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Нацбанк рекомендовал из-за пандемии «автоматом» продлевать сроки действия карточек. Сделали ли это банки
Источник материала: Tut.by
В середине апреля Нацбанк в связи с эпидемиологической ситуацией
В контакт-центре Беларусбанка нам рассказали, что автоматическое продление сроков действия карточек без заявления клиентов не производится. Оставить такое заявление можно либо в отделении банка, либо в М-банкинге, если до окончания срока действия карточки остается менее трех месяцев (кроме карты БЕЛКАРТ с микропроцессором).
— Карточка, заказанная посредством М-банкинга, направляется в подразделение банка по месту открытия счета, — сообщили в контакт-центре. То есть забрать ее все равно нужно будет в отделении.
В Белинвестбанке сообщили, что автоматического продления карточек в банке нет.
— В последний месяц срока действия появится кнопка «Продлить карту» в интернет-банкинге. Но все карточки у нас необходимо забирать при личном обращении в банк с паспортом. Услуги доставки карты нет в нашем банке, — прокомментировали в контакт-центре.
Похожая ситуация в МТБанке: автоматически карты не продлеваются, некоторые из них можно заказать онлайн взамен тех, у которых истек срок действия.
— Однако для получения карты нужно будет обращаться в отделение банка, — пояснили в контакт-центре.
В Приорбанке тоже рассказали, что некоторые виды карточек можно заказать онлайн, но «новую карту нужно получить в отделении банка».
В колл-центре Белагропромбанка сообщили, что «банк, как правило, самостоятельно инициирует перевыпуск карточки, и ее остается только забрать». Вместе с тем у банка есть услуга курьерской доставки, если нет желания идти в отделение. Она платная: 15 рублей по Минску и 20 — в других регионах.
— Автоматически карточки, к сожалению, не продлеваются, — рассказали в контакт-центре БПС-Сбербанка. — Но при заказе новой карты онлайн есть возможность выбрать доставку.
В Альфа-Банке рассказали, что заказать новую карту взамен той, у которой истек срок действия, можно в интернет-банке.
— Карты будут доставлены почтой, так что обращаться в отделение не нужно, — уточнили в контакт-центре.
Доставка карточек почтой есть и у Белгазпромбанка.
— Автоматически карты не продлеваются. По истечении срока действия необходимо карту самостоятельно перевыпускать через отделение банка либо интернет-банк. При перевыпуске карты через интернет-банк возможно получение карты по почте, — сказали в контакт-центре.
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Нацбанк рекомендовал из-за пандемии «автоматом» продлевать сроки действия карточек. Сделали ли это банки
Рекомендации центрального банка были связаны с эпидемиологической ситуацией в стране.
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