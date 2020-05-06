Нацбанк рекомендовал из-за пандемии «автоматом» продлевать сроки действия карточек. Сделали ли это банки

Источник материала: Tut.by

В середине апреля Нацбанк в связи с эпидемиологической ситуацией порекомендовал банкам расширить дистанционное обслуживание клиентов, чтобы «минимизировать случаи необходимости личного присутствия клиентов в отделениях при взаимодействии с банком». Помимо прочего регулятор посоветовал автоматически продлевать сроки действия карточек как минимум до 1 июля 2020 года. FINANCE.TUT.BY проверил, последовали ли банки этой рекомендации и придется ли идти в отделение, если карточка закончилась.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В контакт-центре Беларусбанка нам рассказали, что автоматическое продление сроков действия карточек без заявления клиентов не производится. Оставить такое заявление можно либо в отделении банка, либо в М-банкинге, если до окончания срока действия карточки остается менее трех месяцев (кроме карты БЕЛКАРТ с микропроцессором).

— Карточка, заказанная посредством М-банкинга, направляется в подразделение банка по месту открытия счета, — сообщили в контакт-центре. То есть забрать ее все равно нужно будет в отделении.

В Белинвестбанке сообщили, что автоматического продления карточек в банке нет.

— В последний месяц срока действия появится кнопка «Продлить карту» в интернет-банкинге. Но все карточки у нас необходимо забирать при личном обращении в банк с паспортом. Услуги доставки карты нет в нашем банке, — прокомментировали в контакт-центре.

Похожая ситуация в МТБанке: автоматически карты не продлеваются, некоторые из них можно заказать онлайн взамен тех, у которых истек срок действия.

— Однако для получения карты нужно будет обращаться в отделение банка, — пояснили в контакт-центре.

В Приорбанке тоже рассказали, что некоторые виды карточек можно заказать онлайн, но «новую карту нужно получить в отделении банка».

В колл-центре Белагропромбанка сообщили, что «банк, как правило, самостоятельно инициирует перевыпуск карточки, и ее остается только забрать». Вместе с тем у банка есть услуга курьерской доставки, если нет желания идти в отделение. Она платная: 15 рублей по Минску и 20 — в других регионах.

— Автоматически карточки, к сожалению, не продлеваются, — рассказали в контакт-центре БПС-Сбербанка. — Но при заказе новой карты онлайн есть возможность выбрать доставку.

В Альфа-Банке рассказали, что заказать новую карту взамен той, у которой истек срок действия, можно в интернет-банке.

— Карты будут доставлены почтой, так что обращаться в отделение не нужно, — уточнили в контакт-центре.

Доставка карточек почтой есть и у Белгазпромбанка.

— Автоматически карты не продлеваются. По истечении срока действия необходимо карту самостоятельно перевыпускать через отделение банка либо интернет-банк. При перевыпуске карты через интернет-банк возможно получение карты по почте, — сказали в контакт-центре.