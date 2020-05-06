Совет Республики одобрил законопроект об амнистии

Источник материала: ОНТ

Совет Республики сегодня одобрил законопроект об амнистии – в этом году она приурочена к 75-летию Победы. Накануне сразу в двух чтениях документ приняла Палата представителей.

От различных видов наказаний предполагается освободить более пяти тысяч человек. В том числе из мест лишения свободы выйдут около двух тысяч. Шести тысячам осуждённых срок сократят на год. Этот перечень по сравнению с амнистией прошлого года был расширен. В него включены коррупционеры, возместившие ущерб, а также несовершеннолетние, осуждённые за незаконный оборот наркотиков, но оступившиеся впервые.

Законопроект поступит на подпись Президенту.

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