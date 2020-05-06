|
Совет Республики одобрил законопроект об амнистии
Источник материала: ОНТ
Совет Республики сегодня одобрил законопроект об амнистии – в этом году она приурочена к 75-летию Победы. Накануне сразу в двух чтениях документ приняла Палата представителей.
От различных видов наказаний предполагается освободить более пяти тысяч человек. В том числе из мест лишения свободы выйдут около двух тысяч. Шести тысячам осуждённых срок сократят на год. Этот перечень по сравнению с амнистией прошлого года был расширен. В него включены коррупционеры, возместившие ущерб, а также несовершеннолетние, осуждённые за незаконный оборот наркотиков, но оступившиеся впервые.
Законопроект поступит на подпись Президенту.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет Республики сегодня одобрил законопроект об амнистии – в этом году она приурочена к 75-летию Победы. Накануне сразу в двух чтениях документ приняла Палата...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)