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Совет Республики одобрил законопроект об амнистии

06.05.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Совет Республики одобрил законопроект об амнистии

Совет Республики сегодня одобрил законопроект об амнистии – в этом году она приурочена к 75-летию Победы. Накануне сразу в двух чтениях документ приняла Палата представителей.

От различных видов наказаний предполагается освободить более пяти тысяч человек. В том числе из мест лишения свободы выйдут около двух тысяч. Шести тысячам осуждённых срок сократят на год. Этот перечень по сравнению с амнистией прошлого года был расширен. В него включены коррупционеры, возместившие ущерб, а также несовершеннолетние, осуждённые за незаконный оборот наркотиков, но оступившиеся впервые.

Законопроект поступит на подпись Президенту.

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Совет Республики сегодня одобрил законопроект об амнистии – в этом году она приурочена к 75-летию Победы. Накануне сразу в двух чтениях документ приняла Палата...
 
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