ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Родители поздравили сына с получением учёной степени. Теперь о парне знают тысячи людей

06.05.2020 16:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Молодой человек не смог пойти на выпускной, но родители всё равно организовали для него праздник. Теперь о парне знает как минимум половина города. 

Как сообщает Mashable, 30-летний житель города Конвей штата Южная Каролина Брэндон Труетт теперь не простой человек, а кандидат филологических наук. 

24 апреля американец защитил диссертацию при помощи видеоконференции и получил учёную степень в области английского языка. Родители обрадовались за сына и попросили его прислать фото. Парень без задней мысли отправил снимок и забыл об этом. 

Родители поздравили сына с получением учёной степени. Теперь о парне знают тысячи людей
Фото: twitter.com/bwtruett 

Спустя несколько дней Брэндону позвонил отец. Мужчина ещё раз поздравил сына и показал ему билборд с его фотографией. Парень был в лёгком шоке. Первое, о чём он подумал, было: «Я не помню, чтобы когда-либо видел своё лицо в таком огромном размере». 

Компания попросила сотрудницу не увольняться, разместив призыв на рекламном щите 

Труетт был очень рад, ведь в противном случае никто не узнал бы о его достижении, поскольку церемонии с вручением дипломов временно не проводятся. Новоиспечённый кандидат филологических наук опубликовал снимок билборда на своей странице в Twitter. Публикация набрала более 120 тысяч «нравится». 

Родители поздравили сына с получением учёной степени. Теперь о парне знают тысячи людей
Фото: twitter.com/bwtruett 

«Должен признать, эта публичная поддержка моего отца, который не закончил среднюю школу, позволяет мне сегодня гордиться собой», – написал Брэндон. 

Пользователи соцсети тоже поздравили Труетта и сказали, что у него замечательный отец. 

Кстати, недавно мы рассказывали о людях, которые тоже ненадолго стали популярны.

Они увидели себя в кино или на телевидении – подробнее здесь

Люди в материале: Брэндон Труетт, Brandon Truett

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек не смог пойти на выпускной, но родители всё равно организовали для него праздник. Теперь о парне знает как минимум половина города.  Как сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Руководители ведущих белорусских СМИ возложили цветы к памятному мемориалу в Хатыни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика