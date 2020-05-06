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«Один ДОТ строился за месяц-два. Всё вручную». Как создавался Минский укрепрайон
Источник материала: СТВ
Линия Сталина. Название этого оборонительного сооружения на слуху у многих. Оно должно было стать непроходимым препятствием на пути у противника.
Началось строительство Минского укрепрайона еще в 1932 году. Однако его заморозили спустя семь лет. Минский участок Линии Сталина начинался севернее Плещениц, что под Логойском, и заканчивался возле Дзержинска. Тут, на южной границе укрепрайона теперь находится целый музейный комплекс, посвященный искусству возведения оборонительных сооружений. Он так и называется – «Минский укрепрайон».
Сотрудники комплекса «Линия Сталина», изучившие документы, утверждают: то, что Линия Сталина не была задействована в 1941 году – миф. Минский укрепрайон и самоотверженность бойцов позволила задержать немцев на 4 дня. За это время Красная Армия перегруппировалась и заняла новые рубежи обороны.
На территории музея находится ДОТ №1. В планах сотрудников комплекса закончить его реставрацию, оборудовать артиллерийскую огневую точку по всем правилам военного времени.
Огневые точки могли иметь один или два этажа. Дополнительный уровень предназначался для обстрела танков. Укрепрайон включал в себя не только ДОТы. Рядом обустраивали землянки и окопы, выставляли противотанковые ежи. Ко многим сооружениям укрепрайона была подведена связь – как под землёй, так и по воздуху. Иногда возводили узкоколейную железную дорогу.
К слову, с 1922 по 1939 год в десяти километрах отсюда проходила граница Советского Союза с Польшей. А в поселке Негорелое находились «ворота в СССР». Сотрудники музея планируют в ближайшее время восстановить первую пограничную станцию на территории музея.
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Линия Сталина. Название этого оборонительного сооружения на слуху у многих. Оно должно было стать непроходимым препятствием на пути у противника.
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