Страны Балтии объявили о скором открытии внутренних границ

Источник материала: ОНТ

Литва, Латвия и Эстония заявили о скором открытии внутренних границ. Это произойдет 15 мая.

При этом граждане, вернувшиеся из поездок в другие зарубежные страны, должны будут оставаться на режиме самоизоляции в течение двух недель. Что касается белорусов, то по крайней мере до июня попасть в страны Балтии мы не сможем.

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