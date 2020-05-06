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Страны Балтии объявили о скором открытии внутренних границ
Источник материала: ОНТ
Литва, Латвия и Эстония заявили о скором открытии внутренних границ. Это произойдет 15 мая.
При этом граждане, вернувшиеся из поездок в другие зарубежные страны, должны будут оставаться на режиме самоизоляции в течение двух недель. Что касается белорусов, то по крайней мере до июня попасть в страны Балтии мы не сможем.
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Литва, Латвия и Эстония заявили о скором открытии внутренних границ. Это произойдет 15 мая. При этом граждане, вернувшиеся из поездок в другие зарубежные страны,...
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