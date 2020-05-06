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Сенат Польши отклонил предложение о проведении президентских выборов по почте

06.05.2020 17:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сенат Польши отклонил предложение о проведении президентских выборов по почте

Сенат Польши отклонил предложение провести выборы президента страны по почте, опасаясь фальсификаций. Против выступали и профсоюзы почтальонов.

Выборы главы Польши намечены на 10 мая. Правящая партия предложила не откладывать их и провести дистанционно. Однако верхняя палата парламента пока не поддержала. Не исключено, что из-за пандемии голосование отложат. Во всяком случае, на несколько недель. Но для этого придётся ввести режим чрезвычайного положения: действующий сейчас режим эпидемии выборы переносить не позволяет.

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Сенат Польши отклонил предложение провести выборы президента страны по почте, опасаясь фальсификаций. Против выступали и профсоюзы почтальонов. Выборы главы...
 
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