Сенат Польши отклонил предложение о проведении президентских выборов по почте

Источник материала: ОНТ

Сенат Польши отклонил предложение провести выборы президента страны по почте, опасаясь фальсификаций. Против выступали и профсоюзы почтальонов.

Выборы главы Польши намечены на 10 мая. Правящая партия предложила не откладывать их и провести дистанционно. Однако верхняя палата парламента пока не поддержала. Не исключено, что из-за пандемии голосование отложат. Во всяком случае, на несколько недель. Но для этого придётся ввести режим чрезвычайного положения: действующий сейчас режим эпидемии выборы переносить не позволяет.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram