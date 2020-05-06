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Сенат Польши отклонил предложение о проведении президентских выборов по почте
Источник материала: ОНТ
Сенат Польши отклонил предложение провести выборы президента страны по почте, опасаясь фальсификаций. Против выступали и профсоюзы почтальонов.
Выборы главы Польши намечены на 10 мая. Правящая партия предложила не откладывать их и провести дистанционно. Однако верхняя палата парламента пока не поддержала. Не исключено, что из-за пандемии голосование отложат. Во всяком случае, на несколько недель. Но для этого придётся ввести режим чрезвычайного положения: действующий сейчас режим эпидемии выборы переносить не позволяет.
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Сенат Польши отклонил предложение провести выборы президента страны по почте, опасаясь фальсификаций. Против выступали и профсоюзы почтальонов. Выборы главы...
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