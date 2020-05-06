Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру – ее можно увидеть невооруженным глазом

Источник материала: ОНТ

Ближайшая к Земле черная дыра найдена всего в 1000 световых лет от нашей планеты – это достаточно близко, чтобы увидеть ее орбитальные звезды невооруженным глазом в ясную ночь, сообщается в журнале Astronomy & Astrophysics.

Расположенная в созвездии Телескопа, эта дыра является частью тройной системы, которую называют «HR 6819».

Присутствие скрытой черной дыры в HR 6819 выявили исследователи из Европейской Южной Обсерватории (ESO) в Чили.

Команда ученых использовала 2,2-метровый телескоп, чтобы отследить движение звезд, сопровождающих эту черную дыру. При этом, чтобы увидеть эти звезды с Земли, не требуется телескоп или бинокль – они видны из южного полушария невооруженным глазом в темную ясную ночь.

«Мы были очень удивлены, когда поняли, что это первая звездная система с черной дырой, которую можно увидеть невооруженным глазом», – сказал автор статьи и астроном Петр Хадрава из Академии наук Чешской Республики.

Первоначально команда исследовала HR 6819, изучая двойные звезды. Однако, анализируя свои наблюдения, эксперты были ошеломлены, обнаружив третье, ранее неизвестное тело – черную дыру.

Результаты исследования показали, что одна из двух видимых звезд вращается вокруг невидимого объекта каждые 40 дней, в то время как вторая звезда держится на большем расстоянии.

Скрытая черная дыра в HR 6819 – одна из первых, выявленных черных дыр звездной массы, которые не взаимодействуют с окружающей средой, поэтому она абсолютно невидимая. Эксперты обнаружили ее присутствие и рассчитали ее массу, изучив орбиту внутренней звезды в двойной системе.

«Эта система содержит ближайшую к Земле черную дыру, о которой мы знаем, – сказал один из авторов статьи, астроном Томас Ривиниус. – Невидимый объект, масса которого в четыре раза больше массы Солнца, может быть только черной дырой».

Команда полагает, что эта тройная система может привести к появлению множества подобных черных дыр в будущем.

До этого момента самой близкой к Земле известной черной дырой считался один из компонентов двойной звезды A0620-00, которая расположена на расстоянии трех тысяч световых лет от нас в созвездии Единорога.

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