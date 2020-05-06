фигурант коррупционного «дела фармацевтов» Владимир Самусенко. В декабре 2019 года он получил 4 года «домашней химии». Среди них —Владимир Самусенко. В декабре 2019 года он получил 4 года «домашней химии».





Известно, что до судебного процесса Самусенко был в «Фармтехнологии» начальником отдела маркетинга и продаж.





Office Life , займы компания выделяла ему еще до приговора. Например, в мае 2019 года — 58 тыс. рублей, в ноябре — 45 тыс. По данным, займы компания выделяла ему еще до приговора. Например, в мае 2019 года — 58 тыс. рублей, в ноябре — 45 тыс.









В 2020 году решения о выдаче займов Самусенко принимаются почти каждый месяц с февраля. За это время «Фармтехнология» выделила ему следующие суммы: 40 тыс. и еще дважды по 16 тыс. рублей. То есть за 2 года он получил от компании займов на 175 тыс.





Одновременно займы выдавались руководителю компании Федору Савицкому, замдиректора Анатолию Осипову и другим.