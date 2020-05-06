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Фигурант "дела фармацевтов" получает крупные займы от "Фармтехнологии"

06.05.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наблюдательный совет ООО «Фармтехнология» недавно принял очередное решение о выдаче займов своим топ-менеджерам и сотрудникам.

Среди них — фигурант коррупционного «дела фармацевтов» Владимир Самусенко. В декабре 2019 года он получил 4 года «домашней химии».

Известно, что до судебного процесса Самусенко был в «Фармтехнологии» начальником отдела маркетинга и продаж.

По данным Office Life, займы компания выделяла ему еще до приговора. Например, в мае 2019 года — 58 тыс. рублей, в ноябре — 45 тыс.


В 2020 году решения о выдаче займов Самусенко принимаются почти каждый месяц с февраля. За это время «Фармтехнология» выделила ему следующие суммы: 40 тыс. и еще дважды по 16 тыс. рублей. То есть за 2 года он получил от компании займов на 175 тыс. 

Одновременно займы  выдавались руководителю компании Федору Савицкому, замдиректора Анатолию Осипову и другим.
 
 
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Наблюдательный совет ООО «Фармтехнология» недавно принял очередное решение о выдаче займов своим топ-менеджерам и сотрудникам.
 
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