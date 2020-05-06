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Ученые проверили, помогает ли худеть утяжеленный жилет

06.05.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из Университета Гетеборга (Швеция) проверили новый метод избавления от лишнего веса — ношение утяжеленного жилета, пишет Science Daily.


Фото: pixabay.com

Исследователи выдвинули гипотезу, что ношением утяжеленного жилета можно «обмануть» организм, который привык к определенному весу и старается его поддерживать (в том числе регулируя аппетит). В работе участвовали 69 человек с низкой степенью ожирения (индекс массы тела — 30−35). Они носили утяжеленные жилеты по восемь часов в день, а в остальном жили как обычно: без диет и дополнительных упражнений.

Одна группа носила легкие жилеты весом 1 кг, вторая — весом около 11 кг. За три недели эксперимента первые потеряли 0,3 кг, вторые — 1,6 кг. При этом снижение веса произошло за счет жировой массы.

Ученые надеются исследовать, что именно повлияло на избавление от лишнего веса: изменившиеся энергетические затраты, снижение аппетита, увеличение физической активности или что-то еще — и как долго продержится такой эффект.

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Ученые из Университета Гетеборга (Швеция) проверили новый метод избавления от лишнего веса - ношение утяжеленного жилета.
 
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