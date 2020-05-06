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Подведены итоги XVI Национального конкурса “Золотая Литера”

06.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Подведены итоги XVI Национального конкурса “Золотая Литера”

В 2020 году в Беларуси в 16 раз проводится Национальный конкурс “Золотая Литера”.

Учредителем конкурса выступает Министерство информации Республики Беларусь.

В этом году на Конкурс было представлено 400 заявок периодических изданий, информационных агентств и персоналий.

Из них 269 – региональные СМИ от 81 редакции, республиканские СМИ – 108 заявок от 31 редакции СМИ, корпоративные – 23. Жюри отметило не только активность печатных средств массовой информации и сетевых изданий, но и высокий уровень представленных работ.

Победителями и лауреатами Конкурса “Золотая литера” в 2020 году стали:

В номинациях среди республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий

“Лучшие материалы общественно-политической тематики”

Победитель: Максим Осипов, обозреватель редакции отдела политической информации редакции газеты “СБ. Беларусь сегодня” учреждения Администрации Президента Республики Беларусь “Издательский дом “Беларусь сегодня” (цикл материалов “Реалии и мифы” к 100-летию БССР).

Лауреаты: Редакция газеты “Звязда” РИУ “Издательский дом ”Звязда” (проект “Чвэрць стагоддзя”); редакция газеты “7 дней” РУП “Белорусское телеграфное агентство” (рубрика “30 лет спустя”); Галина Суздалева, главный редактор научно-практического журнала ˮПредварительное расследованиеˮ (цикл публикаций) .

“Лучшие материалы социально-экономической тематики”

Победитель: Тамара Маркина, обозреватель редакции газеты “7 дней” РУП “Белорусское телеграфное агентство” (проект “Беларусь – Китай”).

Лауреаты: Газета ˮМинский курьерˮ УП ˮАгентство Минск-Новости” (цикл материалов ˮСчастливы вместеˮ, ˮОтцы и детиˮ); Елена Брава, редактор редакции журнала “Алеся” РИУ “Издательский дом ”Звязда” (проект “Знайдзіся, дзіця!”).

“Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни” 

Победитель: Учреждение “Редакция газеты ˮСпортивная панорамаˮ (цикл публикаций).

Лауреаты: Виктор Ловгач, обозреватель редакции газеты “7 дней” РУП “Белорусское телеграфное агентство” (авторская колонка “Овертайм от Виктора Ловгача”); редакция газеты ˮСпорт timeˮ РИУ ˮИздательский дом ˮПедагогическая прессаˮ.

“Лучшие материалы культурной тематики”

Победитель: Валентин Пепеляев, обозреватель отдела социальной политики, образования и культуры редакции газеты “Народная газета” Учреждения Администрации Президента Республики Беларусь “Издательский дом “Беларусь сегодня” (цикл публикаций).

Лауреаты: Редакция журнала “Беларуская думка” РУП “Белорусское телеграфное агентство” и Сергей Трефилов, редактор отдела образования и культуры ЗАО ˮБелКП-ПРЕССˮ (цикл публикаций).

“Лучшие материалы историко-краеведческой тематики”

Победитель: Учреждение Администрации Президента Республики Беларусь “Издательский дом “Беларусь сегодня” (мультимедийный проект “НеОБЫЧАЙНые деревни”).

Лауреаты: Редакция газеты “Літаратура і мастацтва” РИУ “Издательский дом ”Звязда” и РУП “Белорусское телеграфное агентство”.

“Лучшие материалы молодежной, детско-юношеской тематики”

Победитель: Виктория Крупенькова, заместитель редактора отдела молодежной политики и социальных проблем редакции газеты “Знамя юности” Учреждения Администрации Президента Республики Беларусь “Издательский дом “Беларусь сегодня”.

Лауреаты: Молодежное приложение “Чырвонка. Чырвоная змена” редакции газеты “Звязда” РИУ “Издательский дом ”Звязда” и редакция газеты “7 дней” РУП “Белорусское телеграфное агентство” (проект “#мОлодежКа”).

“Лучшие материалы научной, научно-популярной тематики”

Победитель: Редакция журнала “Беларуская думка” РУП “Белорусское телеграфное агентство”.

Лауреаты: Вера Артеага (Ганкина-Бутько), обозреватель отдела по освещению экономической проблематики редакции газеты “Рэспубліка” Учреждения Администрации Президента Республики Беларусь “Издательский дом “Беларусь сегодня”; общественно-политический журнал ˮПланетаˮ; редакция газеты ˮНавукаˮ НАН Беларуси РУП ˮИД ˮБелорусская наукаˮ.

“Лучший Интернет-проект”

Победитель: Проект “Традиции суверенной Беларуси” РУП “Белорусское телеграфное агентство”.

Лауреаты: Проект “Обелиски великого подвига” Учреждения Администрации Президента Республики Беларусь “Издательский дом “Беларусь сегодня” и интернет-проект 24health.by РУП ˮРедакция газеты ˮМедицинский вестникˮ.

ˮЛучший репортер республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданийˮ

Победитель: Христина Глушко, специальный корреспондент отдела новостей редакции газеты “Рэспубліка” Учреждения Администрации Президента Республики Беларусь “Издательский дом “Беларусь сегодня”.

Лауреаты: Владимир Матвеев, начальник отдела по освещению деятельности Президента Республики Беларусь РУП “Белорусское телеграфное агентство” и Юлия Бурдо, газеты ˮВечерний Минскˮ и ˮМинский курьерˮ УП ˮАгентство Минск-Новостиˮ.

ˮЛучший фотокорреспондент республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданийˮ

Победитель: Рамиль Насибулин, ведущий фотокорреспондент РУП “Белорусское телеграфное агентство”.

Лауреат: Вячеслав Цуранов, фотокорреспондент РУП ˮОбьединенная редакция МВД Республики Беларусьˮ “На страже”; Павел Русак, фотокорреспондент газет ˮВечерний Минскˮ и ˮМинский курьерˮ УП ˮАгентство ˮМинск-Новостиˮ; Александр Иванов, фотокорреспондент научно-практического журнала ˮПредварительное расследованиеˮ.

ˮЛучший творческий проект года республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданийˮ

Победитель: Мультимедийный проект “Партизаны Беларуси” Учреждения Администрации Президента Республики Беларусь “Издательский дом “Беларусь сегодня”.

Лауреаты: Мультимедийный проект “Страницы белорусского спорта” РУП “Белорусское телеграфное агентство” и проект ˮДепутатский клубˮ УП ˮАгентство ˮМинск-Новостиˮ.

В номинациях среди областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий

“Лучшие материалы общественно-политической тематики”

Победитель: Коммунальное информационное унитарное предприятие “Редакция витебских городских газет “Витьбичи” и “Вечерний Витебск”.

Лауреаты: ГУ ˮРедакция региональной газеты ˮПерспективаˮ (СпецПроект ˮВстречный курсˮ) и ОУИРП ˮРэдакцыя газеты ˮГродзенская праўдаˮ(проекты ˮИмя героя. Беларусь помнитˮ, ˮФото для ветеранаˮ).

“Лучшие материалы социально-экономической тематики”

Победитель: Учреждение “Редакция газеты “Полымяˮ (Кореличи) – спецпроект ˮЗемлякіˮ.

Лауреаты: Учреждение “Редакция “Аршанская газета” и Александр Касперчук, журналист редакции Щучинской районной газеты ˮДзянніцаˮ (проект ˮСэрцам адданыя роднай зямліˮ).

“Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни” 

Победитель: Марина Мацкевич, журналист редакции газеты “Астравецкая праўда” (проект “СпортАП”).

Лауреаты: Учреждение “Редакция районной газеты “Ляхавіцкі веснік”; ОУИРП ˮРэдакцыя газеты ˮГродзенская праўдаˮ (еженедельный проект ˮОвертайм за чашкой чаяˮ).

“Лучшие материалы культурной тематики”

Победитель: ГУ ˮРедакция региональной газеты ˮПерспективаˮ – проект ˮСкарбы з куфэркаˮ.

Лауреаты: Корпоративная газета холдинга “БЕЛАВТОМАЗ” газета “Автозаводец” и УКИП “Редакция газеты “Бабруйскае жыццё”.

“Лучшие материалы историко-краеведческой тематики”

Победитель: Учреждение “Каменецкая районная редакция газеты “Навіны Камянеччыны” – творческий проект “Открываем Каменец заново”.

Лауреаты: Государственное учреждение “Редакция Волковысской районной газеты и телерадиопрограмм “Наш час” и ГУ ˮРедакция региональной газеты ˮПерспективаˮ (проект ˮДеревни-тезкиˮ).

“Лучшие материалы молодежной, детско-юношеской тематики”

Победитель: Учреждение “Редакция районной газеты “Ляхавіцкі веснік”.

Лауреаты: ГУ ˮРедакция региональной газеты ˮПерспективаˮ (проект ˮШкольный дневникˮ); ГУ ˮРедакция газеты ˮАдзінстваˮ (цикл публикаций).

“Лучшие материалы научной, научно-популярной тематики”

Победитель: Газета ˮГродзенскі ўніверсітэтˮ УО ˮГродненский государственный университет имени Янки Купалыˮ.

Лауреаты: Газета ˮНефтяникˮ РУП ˮПроизводственное объединение ˮБелоруснефтьˮ и Коммунальное информационное унитарное предприятие “Редакция витебских городских газет “Витьбичи” и “Вечерний Витебск”.

“Лучший Интернет-проект”

Победитель: УП ˮАгенство ˮМинск-Новостиˮ – проект ˮМы голосуем!ˮ.

Лауреаты: ЗАО ˮБелКП-ПРЕССˮ (проект ˮНаграда моего дедаˮ) и сетевое издание ˮMogilevnewsˮ КИУП ˮИнформационное агентство ˮМогилевские ведомостиˮ.

ˮЛучший репортер областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданийˮ

Победитель: Ольга Кривошеева, ведущий корреспондент редакции Костюковичской районной газеты ˮГолас Касцюкоўшчыныˮ – проекты ˮСвоими глазамиˮ, ˮСмело за дело!ˮ, ˮДавайте разберемся!ˮ, ˮОт А до Яˮ.  

Лауреаты: Игорь Мателенок, редактор отдела сельского хозяйства и промышленности учреждения ˮРэдакцыя раённай газеты ˮМіёрскія навіныˮ и Анна Виленцевич (Каспер), журналист редакции Щучинской районной газеты ˮДзянніцаˮ (проект ˮРакурс на районˮ).

ˮЛучший фотокорреспондент областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданийˮ

Победитель: Алексей Герасименко, фотокорреспондент редакции газеты ”Гомельская праўда”.

Лауреаты: Татьяна Ковальчук, редактор технический 1 категории редакции газеты ˮСвіслацкая газетаˮ и Наталия Ревяко, ГУ ˮРедакция районной газеты ˮХойніцкія навіныˮ.

ˮЛучший творческий проект года областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданийˮ

Победитель: Учреждение ˮРедакция газеты ˮГомельские ведомостиˮ – специальный проект “Ведомости спорт”.

Лауреаты: Проект ˮЗвезды на погонахˮ Учреждения ˮРедакция Щучинской районной газеты ˮДзянніцаˮ и проект “Память поколений: дети войны“ Учреждения “Редакция газеты “Дзвінская праўда” Верхнедвинского района”.

Специальный приз в номинации

ˮЗа вклад в журналистику республиканских, областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданийˮ

Победители: Сергей Михович, главный редактор газеты “Сельская газета” Учреждения Администрации Президента Республики Беларусь “Издательский дом “Беларусь сегодня” и Павел Ерошенко, Военное информационное агентство Вооруженных Сил Республики Беларусь ˮВаярˮ.  

Торжественная церемония награждения победителей конкурса и вручение дипломов и памятных знаков-символов состоится в рамках мероприятий Международной специализированной выставки ”СМІ ў Беларусі“.

Искренне поздравляем победителей и лауреатов Конкурса с заслуженной победой. Желаем вам, дорогие друзья, новых творческих успехов и вдохновения!

mininform.gov.by

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В 2020 году в Беларуси в 16 раз проводится Национальный конкурс “Золотая Литера”. Учредителем конкурса выступает Министерство информации Республики Беларусь. В...
 
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