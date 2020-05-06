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График отключения горячей воды в Минске скорректируют

06.05.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Плановое отключение горячей воды в столице могут отложить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

График отключения горячей воды в Минске скорректируют

Ожидается, что подготавливать сети и теплоисточники к следующему отопительному сезону начнут только в июне. Такие изменения связаны с эпидемиологической ситуацией.

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Напоминаем, ранее начать отключать горячую воду планировалось с 11 мая.

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Новости Беларуси. Плановое отключение горячей воды в столице могут отложить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что подготавливать сети и...
 
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