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График отключения горячей воды в Минске скорректируют
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Плановое отключение горячей воды в столице могут отложить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что подготавливать сети и теплоисточники к следующему отопительному сезону начнут только в июне. Такие изменения связаны с эпидемиологической ситуацией.
Напоминаем, ранее начать отключать горячую воду планировалось с 11 мая.
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Новости Беларуси. Плановое отключение горячей воды в столице могут отложить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что подготавливать сети и...
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