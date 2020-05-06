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Санитарный самолет разбился в Аргентине – погибли врач и медсестра
Источник материала: ОНТ
Санитарный самолет Learjet-35 потерпел крушение в Аргентине,
По данным источника, воздушное судно загорелось во время посадки в аэропорту Эскеля (провинция Чубут). В результате крушения погибли два человека, еще два пострадали.
Известно, что погибшие – врач и медсестра. Выжили два пилота, их состояние тяжелое, они находятся в больнице.
Самолет должен был перевезти трехлетнего мальчика с патологией сердца для лечения в Буэнос-Айрес.
Инцидент расследует полиция. По предварительной версии, авиакатастрофа произошла из-за плохой видимости в связи с сильным туманом.
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Санитарный самолет Learjet-35 потерпел крушение в Аргентине, сообщает местное издание La Nacion. По данным источника, воздушное судно загорелось во время посадки в...
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