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Санитарный самолет разбился в Аргентине – погибли врач и медсестра

06.05.2020 18:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Санитарный самолет разбился в Аргентине – погибли врач и медсестра

Санитарный самолет Learjet-35 потерпел крушение в Аргентине, сообщает местное издание La Nacion.

По данным источника, воздушное судно загорелось во время посадки в аэропорту Эскеля (провинция Чубут). В результате крушения погибли два человека, еще два пострадали.

Известно, что погибшие – врач и медсестра. Выжили два пилота, их состояние тяжелое, они находятся в больнице.

Самолет должен был перевезти трехлетнего мальчика с патологией сердца для лечения в Буэнос-Айрес.

Инцидент расследует полиция. По предварительной версии, авиакатастрофа произошла из-за плохой видимости в связи с сильным туманом.

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Санитарный самолет Learjet-35 потерпел крушение в Аргентине, сообщает местное издание La Nacion. По данным источника, воздушное судно загорелось во время посадки в...
 
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