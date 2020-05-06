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За ночь около 10 тысяч квадратных метров. Как дезинфицируют поликлиники Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске продолжается плановая дезинфекция. Кроме улиц и подъездов, бригады работают в социальных и медицинских учреждениях, в том числе поликлиниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работы проводят в ночное время, чтобы не нарушать привычный режим медучреждений. Дезбригады 6 мая проводили работы во 2, 12, 20, 25, 31 и 20-й детской поликлиниках.
Обрабатываются все помещения и оборудование. Дезинфекция происходит не реже одного раза в 10 дней.
Регина Завадская, заведующая отделением очаговой дезинфекции городского центра дезинфекции и стерилизации:
Среднесуточная обработка у нас более 10 тысяч метров квадратных составляет, то есть у нас в ночь может быть 6-7 учреждений здравоохранения.
Кроме этого, дезинфицируются все машины скорой помощи. Их обеззараживают ежедневно.
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Новости Беларуси. В Минске продолжается плановая дезинфекция. Кроме улиц и подъездов, бригады работают в социальных и медицинских учреждениях, в том числе...
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