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За ночь около 10 тысяч квадратных метров. Как дезинфицируют поликлиники Минска

06.05.2020 18:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске продолжается плановая дезинфекция. Кроме улиц и подъездов, бригады работают в социальных и медицинских учреждениях, в том числе поликлиниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За ночь около 10 тысяч квадратных метров. Как дезинфицируют поликлиники Минска

Работы проводят в ночное время, чтобы не нарушать привычный режим медучреждений. Дезбригады 6 мая проводили работы во 2, 12, 20, 25, 31 и 20-й детской поликлиниках.

За ночь около 10 тысяч квадратных метров. Как дезинфицируют поликлиники Минска

Обрабатываются все помещения и оборудование. Дезинфекция происходит не реже одного раза в 10 дней.

За ночь около 10 тысяч квадратных метров. Как дезинфицируют поликлиники Минска

Регина Завадская, заведующая отделением очаговой дезинфекции городского центра дезинфекции и стерилизации:
Основной акцент, конечно, делается на места общего пользования – это коридоры, лифты, лестничные пролеты, санитарные узлы, терапевтические либо педиатрические отделения, а так же инфекционные отделения либо кабинеты.

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Среднесуточная обработка у нас более 10 тысяч метров квадратных составляет, то есть у нас в ночь может быть 6-7 учреждений здравоохранения.

За ночь около 10 тысяч квадратных метров. Как дезинфицируют поликлиники Минска

Кроме этого, дезинфицируются все машины скорой помощи. Их обеззараживают ежедневно.

Люди в материале: Регина Завадская

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске продолжается плановая дезинфекция. Кроме улиц и подъездов, бригады работают в социальных и медицинских учреждениях, в том числе...
 
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