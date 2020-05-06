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За воскресную акцию по "кормлению голубей" в Пинске будут судить

06.05.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Пинске восьмого мая в 10.00 в районном суде состоится суд над участником "кормления голубей" – акции солидарности с экоактивистами Бреста, передает "Радые Рацыя".

Пинчанина Анатолия Чешуина задержали в воскресенье, третьего мая, на пинской набережной. Основанием для задержания стала проверка, нет ли среди участников тех граждан, которые нарушают режим самоизоляции. Свидетель события, блогер Николай Климович говорит, что причин для задержания не было, так как в стране не введен карантин или какие-то другие изоляционные меры:

"Если режим самоизоляции, то необходимо школы закрывать, детские сады. В Пинске недавно состоялся фубличный матч, и никто не проверял режим самоизоляции, состоялся и тот же республиканский субботник, также никто ничего не проверял. Милиция, конечно, у них это был повод, чтобы людей разогнать. Рядом с нами были другие группы граждан, которые, скажем, что тоже не соблюдали режим самоизоляции, но их никто не трогал. Именно нужно было разогнать тех людей, которые “кормили голубей”.

Напомним, что в воскресенье, третьего мая, на набережной Пинска во второй раз состоялась акция поддержки брестских активистов, выступающих против строительства аккумуляторного завода под Брестом. В пинской акции участие приняло около 20 человек. В следующий раз пинчане планируют собраться 10 мая.
 
Теги: Брест
 
 
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В Пинске восьмого мая в 10.00 в районном суде состоится суд над участником "кормления голубей" – акции солидарности с экоактивистами Бреста, передает "Радые Рацыя".
 
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