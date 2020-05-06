СМИ: российский миллиардер покончил с собой

РБК два его знакомых. «Это правда, Босова нет в живых», — сказал один из собеседников. Об этом рассказалидва его знакомых. «Это правда, Босова нет в живых», — сказал один из собеседников.





Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.





По словам собеседника РБК, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.









Дмитрий Босов является владельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокугль». «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.





Боссов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.