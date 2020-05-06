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СМИ: российский миллиардер покончил с собой
Источник материала: Партизан
Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой.
Об этом рассказали
Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.
По словам собеседника РБК, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.
Дмитрий Босов является владельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокугль». «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.
Боссов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.
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Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой.
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