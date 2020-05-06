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СМИ: российский миллиардер покончил с собой

06.05.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой.

Об этом рассказали РБК два его знакомых. «Это правда, Босова нет в живых», — сказал один из собеседников.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен. 

По словам собеседника РБК, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая. 


Дмитрий Босов является владельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокугль». «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги». Компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

Боссов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes.
 
 
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Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой.
 
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