Как перестать поглощать информацию на самоизоляции и, наконец, начать действовать

Источник материала: Ежедневник

фото: rutvet.ru

Как в реалиях замкнутого пространства легко получить информационный перегруз.

Согласно отчету We Are Social и Hootsuite, на начало 2020 года в мире уже более 4,5 млрд человек пользуются интернетом — это на 7% больше, чем в прошлом году. В 2020 году пользователи интернета проведут в сети 1,25 миллиарда лет, причем более трети этого времени будет потрачено на социальные сети.

Мы за считанные дни окончательно погрузились в онлайн-вселенную, со всеми ее плюсами и минусами. Образование также стремительно перешло в онлайн, что, несомненно, имеет ряд преимуществ. Но и много недостатков. Один из них — наш мозг в какой-то момент перестает справляться с потоком цифровых данных.

Причины возникновения информационной перегрузки:

Мы стремимся быть экспертами сразу в нескольких нишах, что требует больших умственных затрат.

Работаем в режиме многозадачности и, как следствие, постоянно ищем нужную информацию.

Подменяем полноценный отдых пролистыванием ленты в соцсетях, что не позволяет организму быстро восстанавливаться.

Не применяем принципы тайм-менеджмента и зачастую объединяем рабочий процесс и личную жизнь.

Почему понимание без действия не работает

Из-за большого количества доступных курсов в период самоизоляции и отсутствия единой системы оценки люди начали поглощать все подряд, придерживаясь простой идеи: для того, чтобы начать что-то делать, нужно сначала понять, как это сделать. Согласен, понимание без действия внутренне успокаивает, но во многих случаях к самому действию не приводит. Все понимают, что чтобы похудеть, нужно правильно питаться и ходить в спортзал. Многое ли это меняет?

Сначала я пойму как, а потом начну делать — самый частый ответ на вопрос, почему человек не достигает поставленной цели.

Совет: искать решение вопроса нужно тогда, когда вы столкнулись с конкретной задачей в реальности, требующей новых инструментов для достижения поставленного результата намерения, в направлении которого вы уже и так что-то делаете.

Одна из лучших результативных стратегий — сначала делать, а потом искать решение под задачу, исходя из реального опыта. Успеха добиваются не те, кто делает что-то правильно, а те, кто как можно быстрее тестирует большое количество разнообразных моделей, приобретая новые навыки.

Признаки информационного перегруза:

Вы не только плохо запоминаете новую информацию, но и не замечаете ее.

Вам вдруг стало сложно принимать решения, т.к. информация, которую вы получили из разных источников, противоречит одна другой.

Вы хватаетесь в течение дня за разные дела, но ни одного из них не доводите до конца.

Вам стало сложно сосредоточиться на одном занятии в течение длительного времени.

На вас накатывают волны отчаяния из-за количества работы, которую нужно сделать, а вы не можете сдвинуться с места.

Вы стали раздражительными и постоянно находитесь в состоянии тревоги и стресса.

Вы по 10-15 раз в день проверяете почту и соцсети. Если же такой возможности нет, то вы начинаете чувствовать себя некомфортно.

Если вы хотите научиться объяснять навык, вы потратите в два-три раза больше времени, чем если проведете человека через реальный опыт. Попробуйте научить человека боксу по книге или объяснить ему, как плавать, по учебнику. Много от этого будет толку?

Знать — не полезно. Полезно — уметь. Для знать можно читать умные книжки. Обилие знаний не дает навыка. Можно уметь, но не знать, как ты это делаешь. Это гораздо ценнее, чем когда ты знаешь все и не делаешь. Главное — делать.

Знания без применения не стоят и не меняют ничего в реальном мире. Максимум, что они делают, это создают защиту в виде социально одобряемого поведения и оправдания своего бездействия. Мол, я же стремлюсь, я хочу узнать, как, а потом уже начать делать.

Сейчас, в период самоизоляции мой знакомый эксперт – психолог, который имел офлайн-бизнес, перешел в онлайн. За месяц самоизоляции он оплатил 3 курса на тему: как перейти в онлайн и начать зарабатывать. Но при этом сидит без клиентов. Знаете почему? Правильно, он тоннами поглощает информацию, но ничего не делает.

Тысячи прочитанных книг, сотни пройденных тренингов не сделают вас успешными, если вы не будете применять полученные знания на практике.

Пример. Эксперт по юридическим вопросам полгода не мог продать свою 2-месячную программу, ходил на тренинги, изучал новую информацию, пытался найти новые фишки и волшебную таблетку, потратив на все эти изыскания больше 200 тысяч рублей. При этом его доход от основной деятельности не поднимался выше 50 тысяч в месяц. Наконец он принял решение действовать. И только после того, как определенное действие будет сделано, анализировать ситуацию и думать, как можно докрутить в следующий раз. После месяца такой работы у эксперта пошли продажи в период кризиса. Доход за месяц увеличился в 3 раза.

Вывод, к которому я пришел: понимание только уменьшает результативность действий. Сейчас я меняю свои действия со стратегии понимать — делать на делать — понимать. И это приводит к лучшим результатам.

Обучение можно считать эффективным только в двух случаях, когда после него вы:

Начали делать что-то полезное, что не делали раньше

Перестали делать что-то бесполезное, что делали раньше

2 схемы, как перестать поглощать информацию и начать действовать

Схема 1

Зафиксируйте вашу цель в измеримых показателях.

Сделайте.

Оцените результат.

Если у вас не получилось — найдите способы достижения результата на основании данных от полученного реального опыта: пройдите курсы, прочитайте книгу, посмотрите обучающее видео.

Схема 2

Зафиксируйте вашу цель в измеримых показателях.

Найдите человека, который уже достиг этого результата при похожих исходных данных.

Пройдите этот опыт вместе с ним. Если это невозможно, то узнайте, как он это сделал — понаблюдайте в реальности, что он делает, а не то, что говорит.

Попробуйте сделать самостоятельно.

Оцените полученный результат. Если результат вас устраивает, то продолжайте делать дальше или улучшайте. Если не устраивает — возьмите обратную связь у человека, который этого результата уже добился.

Нам снова нужно научиться испытывать удовольствие от незнания и радость от неопределенности, каждый раз направляя свой фокус на реальные действия и изменения в реальном мире, на постоянную практику. Ибо успешный человек — это не тот, кто не совершает ошибок, а тот, кто совершил максимальное количество ошибок за минимальное время.

Роман Шарафутдинов, Executive