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С 7 по 11 мая 2020 года междугородные телефонные разговоры для участников Великой Отечественной войны будут бесплатными
06.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 00.00 7 мая до 24.00 11 мая междугородные телефонные разговоры (звонки по республике) будут бесплатными.
С 7 no 11 мая «Белтелеком» делает бесплатными телефонные разговоры внутри Республики Беларусь для участников войны с домашних телефонов, в отделениях почтовой связи и с выделенных телефонов госпиталей.
Бесплатные междугородные телефонные разговоры будут предоставлены следующим лицам:
– Героям Советского Союза;
– инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий, достигшим общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 62 года, женщины – 57 лет).
Бесплатный звонок можно осуществить, набрав номер вызываемо¬го абонента самостоятельно или заказав бесплатный междугородный телефонный разговор с помощью телефониста. Заказать разговор можно по телефонам:
— для абонентов г. Гродно и Гродненской области – 8-13.
Условия акции не распространяются на разговоры с абонентами сетей мобильной связи, при доступе в интернет и пользовании платными справочно-информационными службами, в том числе организованными по междугородному принципу.
Справки по предоставлению бесплатных междугородных телефонных разговоров предоставляются по телефону 153.
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С 7 по 11 мая 2020 года междугородные телефонные разговоры для участников Великой Отечественной войны будут бесплатными
С 00.00 7 мая до 24.00 11 мая междугородные телефонные разговоры (звонки по республике) будут бесплатными. С 7 no 11 мая «Белтелеком» делает бесплатными телефонные...
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