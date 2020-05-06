С 7 по 11 мая 2020 года междугородные телефонные разговоры для участников Великой Отечественной войны будут бесплатными

Источник материала: Вороновская газета





С 00.00 7 мая до 24.00 11 мая междугородные телефонные разговоры (звонки по республике) будут бесплатными.

С 7 no 11 мая «Белтелеком» делает бесплатными телефонные разговоры внутри Республики Беларусь для участников войны с домашних телефонов, в отделениях почтовой связи и с выделенных телефонов госпиталей.

Бесплатные междугородные телефонные разговоры будут предоставлены следующим лицам:

– Героям Советского Союза;

– полным кавалерам ордена Славы;

– инвалидам Великой Отечественной войны;

– участникам Великой Отечественной войны;

– лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и обьектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;

– лицам, награжденным орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

– лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

– членам экипажей судов транспортного

флота, интернированным в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

– лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

– инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий, достигшим общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 62 года, женщины – 57 лет).

Бесплатный звонок можно осуществить, набрав номер вызываемо¬го абонента самостоятельно или заказав бесплатный междугородный телефонный разговор с помощью телефониста. Заказать разговор можно по телефонам:

— для абонентов г. Гродно и Гродненской области – 8-13.

Условия акции не распространяются на разговоры с абонентами сетей мобильной связи, при доступе в интернет и пользовании платными справочно-информационными службами, в том числе организованными по междугородному принципу.

Справки по предоставлению бесплатных междугородных телефонных разговоров предоставляются по телефону 153.