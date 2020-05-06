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С 7 по 11 мая 2020 года междугородные телефонные разговоры для участников Великой Отечественной войны будут бесплатными

06.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С 7 по 11 мая 2020 года междугородные телефонные разговоры для участников Великой Отечественной войны будут бесплатными

С 00.00 7 мая до 24.00 11 мая междугородные телефонные разговоры (звонки по республике) будут бесплатными.
 
С 7 no 11 мая «Белтелеком» делает бесплатными телефонные разговоры внутри Республики Беларусь для участников войны с домашних телефонов, в отделениях почтовой связи и с выделенных телефонов госпиталей.
 
Бесплатные междугородные телефонные разговоры будут предоставлены следующим лицам:
 

– Героям Советского Союза;
– полным кавалерам ордена Славы;
– инвалидам Великой Отечественной войны;
– участникам Великой Отечественной войны;
– лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и обьектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;
– лицам, награжденным орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
– лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
– членам экипажей судов транспортного
 флота, интернированным в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
– лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

– инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий, достигшим общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 62 года, женщины – 57 лет).
 
Бесплатный звонок можно осуществить, набрав номер вызываемо¬го абонента самостоятельно или заказав бесплатный междугородный телефонный разговор с помощью телефониста. Заказать разговор можно по телефонам:
 
— для абонентов г. Гродно и Гродненской области – 8-13.
 
Условия акции не распространяются на разговоры с абонентами сетей мобильной связи, при доступе в интернет и пользовании платными справочно-информационными службами, в том числе организованными по междугородному принципу.
 
Справки по предоставлению бесплатных междугородных телефонных разговоров предоставляются по телефону 153.
 

 
Теги: Гродно
 
 
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С 00.00 7 мая до 24.00 11 мая междугородные телефонные разговоры (звонки по республике) будут бесплатными.   С 7 no 11 мая «Белтелеком» делает бесплатными телефонные...
 
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