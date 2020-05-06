И ещё одно ДТП с участием автомобиля такси 7220. На пр. Машерова (карма, за красный свет)

Источник материала: Виртуальный Брест

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Проспект Машерова с бульвара. Сегодня, 6 мая 2020 года произошло досадное ДТП:

Комментарий ГАИ:

ГАИ призывает к внимательному о осторожному участию в дорожном движении. В данной аварии пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Каждый водитель должен понимать, что движение на запрещающий сигнал светофора категорически запрещено! Водители, эта та категория, которая ежеминутно отвечает не только за свою жизнь, но и жизнь и здоровье других участников дорожного движения. В условиях дождя необходимо быть сконцентрированными вдвойне. При этом особую внимательность необходимо проявлять при проезде перекрёстков и пешеходных переходов. Любой манёвр на дороге должен быть обдуманным. В потоке будьте предельны внимательны и осторожны, соблюдайте безопасную дистанцию и скорость, заранее прогнозируйте дорожную обстановку и будьте внимательны на дороге!