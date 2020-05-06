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Скамейка от Белалко появилась в Городском саду. Догадайтесь, что пожелали брестчанам?
06.05.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ещё две именные скамейки установлены сегодня специалистами городского ЖКХ в Городском саду! Одна из них со слоганом "Быть добру!" появилась благодаря усилиям предприятия ОАО "Брестский ликёро - водочный завод "Белалко".
Руководство и коллектив "Белалко" принимает участие практически во всех социально значимых проектах осуществляемых местными властями Бреста.
Участие в акции "Именная скамейка" не исключение - это ещё один яркий пример социальной ответственности бизнеса перед обществом, а также проявление уважения и любви к родному городу.
Известно, что по профессии она врач, работающий в одном из лечебных учреждений областного центра. Своё желание установить именную лавочку объяснила просто: " Хочется делать людям добро!".
КУП "Брестское спецпредприятие" благодарит всех участников акции за их активную гражданскую позицию. Напоминает, что акция "Именная скамейка" продолжается и принять в ней участие может любой желающий обратившись по телефонам: 45 48 31 и 8029 889 85 85
КУМПП "Брестское городское ЖКХ"
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