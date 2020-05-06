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С помощью фотоловушек в Солигорском районе выявлены нарушители.

06.05.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

24 апреля 2020 13:40 1353

С помощью фотоловушек в Солигорском районе выявлены нарушители.

Автор: Эдуард Кидяев.

В Солигорском районе с помощью фотоловушек выявлены два нарушителя. Они привлечены к ответственности.

В апреле текущего года к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.29 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках» и по ч. 1 с. 15.30 КоАП «Загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности». Об этом рассказали в ГЛХУ «Старобинский лесхоз».

Известно, что помогли обнаружить нарушителей фотоловушки, которые установлены на территории лесного фонда Сковшинского и Листопадовичского лесничеств. Личность и номер машины установили с помощью фото.

Источник: ГЛХУ “Старобинский лесхоз”.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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24 апреля 2020 13:40 1353 С помощью фотоловушек в Солигорском районе выявлены...
 
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