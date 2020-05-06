С помощью фотоловушек в Солигорском районе выявлены нарушители.

В апреле текущего года к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.29 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках» и по ч. 1 с. 15.30 КоАП «Загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности». Об этом рассказали в ГЛХУ «Старобинский лесхоз».



Известно, что помогли обнаружить нарушителей фотоловушки, которые установлены на территории лесного фонда Сковшинского и Листопадовичского лесничеств. Личность и номер машины установили с помощью фото.

