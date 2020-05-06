Новости экономики за 06.05.2020

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как Минздрав расходует средства, поступившие на благотворительные счета, кто до конца июня освобожден от уплаты нотариальных тарифов и когда начнут выплачивать пенсию за 9 мая? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав отчитался о расходовании средств, поступивших на благотворительные счета

ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВЫРОС НА 9,8 %

Почти на 10 % в первом квартале вырос экспорт белорусской сельхозпродукции. Минсельхозпрод сообщил уточненные данные. За рубеж отправлено товаров на сумму, превышающую 3 миллиарда рублей.





Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам, и в некоторых случаях весьма значительно. К примеру, в государства СНГ – на четверть, в страны Евросоюза, Америки и Карибского бассейна – примерно на половину, Азии и Океании – более чем в два раза. Самым динамичным оказалось китайское направление: экспорт в Поднебесную увеличился без малого в 2,5 раза.

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