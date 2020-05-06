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Криштиану Роналду вернулся в Италию
Источник материала: ОНТ
Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду вернулся в Италию.
35-летний нападающий в марте улетел в Португалию и тренировался на родине во время приостановки итальянского чемпионата. Через 14 дней Роналду приступит к совместным тренировкам с партнерами на базе «Ювентуса».
В ближайшие дни в расположение клуба из Турина вернутся и другие легионеры. Напомним, что с 4 мая в Италии разрешено возобновить индивидуальные тренировки, а с 18 – командные.
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Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду вернулся в Италию. 35-летний нападающий в марте улетел в Португалию и тренировался на родине во время...
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