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Прогноз погоды на 7 мая: +13°C и дожди

06.05.2020 18:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 7 мая: +13°C и дожди

В ближайшие дни погода начнет меняться. Дождей станет меньше, но при этом похолодает.

В ближайшие сутки активные атмосферные фронты от циклона, который проходит над Центральными регионами России, продолжат нести в нашу страну влажные воздушные массы. Но затем антициклон с западной Европы начнет оттеснять дожди на восток и погода, начиная с западных районов, начнет постепенно меняться.

В четверг, 7 мая, ожидается облачная с небольшими прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем по востоку страны пройдут дожди, в отдельных районах - сильные. Влажность от 40% по западу до 90% по востоку. Ночью и утром - слабые туманы. Ветер северный, северо-западный порывистый. Атмосферное давление будет расти.

К 8:00 температура воздуха составит от +6°C в западных областях до +12°C по юго-востоку. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет немного прохладнее.

В середине дня воздух прогреется – от +10°C в юго-восточных регионах до +13°C по северо-западной половине, при прояснениях на несколько градусов теплее.

К вечеру температура немного понизится, и составит от +8°C по юго-востоку до +11°C в западных областях. 

Начиная с пятницы, власть над погодой возьмет область повышенного атмосферного давления, сформированная в более прохладном воздухе. При переменной облачности, будет без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, в восточных районах порывистый. Ночью 0…+7°C, по северо-западу при прояснениях до -2°C, днем +11…+17°C. В День Победы, 9 мая, будет тепло и практически без осадков. Небольшие кратковременные дожди пройдут на западе страны. Температура воздуха днем +14°C по северо-западу – и до +20°C по юго-востоку.

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В ближайшие дни погода начнет меняться. Дождей станет меньше, но при этом похолодает. В ближайшие сутки активные атмосферные фронты от циклона, который проходит...
 
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