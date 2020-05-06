ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На республиканском субботнике заработано более Br9,1 млн — Белстат

07.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

На республиканском субботнике заработано более Br9,1 млн — Белстат

На республиканском субботнике 25 апреля заработано более Br9,1 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет Беларуси.

Во время субботника перечислено Br9114,1 тыс., что на 0,7% больше, чем в 2019 году.

Как ранее сообщалось, заработанные на субботнике деньги пойдут на важные социальные проекты. Половина средств остается в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Они будут направлены на благоустройство населенных пунктов, мест захоронений, детских лагерей. Еще 50% выделят на строительные работы в Национальном художественном музее и реконструкцию комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

В субботнике приняли участие 2273 тыс. человек.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На республиканском субботнике 25 апреля заработано более Br9,1 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет Беларуси. Во время субботника...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз погоды на 7 мая: +13°C и дожди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика