Гандболисты БГК имени Мешкова уходят в отпуск

Источник материала: ОНТ

Гандболисты сильнейшего клуба страны БГК имени Мешкова уходят в отпуск – в ближайшие дни игроки получат подготовленные тренерским штабом планы индивидуальной работы на предстоящие два месяца.

8 мая команда посетит Брестскую крепость. После этого гандболистам, покидающим клуб, вручат медали чемпионов Беларуси. Официальная церемония награждения команды пройдёт во время розыгрыша Кубка страны, который запланирован на начало следующего сезона. Старт подготовки к новому чемпионату начнется в первой половине июля.

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